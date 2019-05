"La Reina del Sur" 2x08: ¿Cómo y a qué hora ver el capítulo 8 de la serie de Telemundo?

La Reina del Sur 2x08 EN VIVO ONLINE | La Reina del Sur 2 estrenará esta noche su capítulo 8 por Telemundo. Cada día está más emocionante, ya que se van sumando más personajes que quieren acabar con Teresa Mendoza y otros ser sus aliados para ayudarla a cumplir su cometido. El episodio nuevo de la serie se puede ver en vivo online a través de las diversas plataformas del canal de TV.

Mientras Teresa Mendoza está en Rusia buscando a su viejo amigo Olek Yasikov. En México apareció el Zurdo Villa, el narcotraficante más poderoso de México, líder del cartel financiado por el político opositor de Epifanio Vargas.

En el capítulo 7, reapareció Faustino Sánchez Godoy que se encontraba en el rancho de Villa. Ambos personajes tienen una intensa conversación luego de escapar de la Policía y llegan a un tema en común que es Teresa Mendoza. El narcotraficante mexicano le pide al colombiano ubicar nuevamente a “La Reina del Sur” y que la lleve a su casa.

Por otro lado, “Lupo” tiene una agradable conversación con Sofía y le cuenta parte de su vida. De esta forma logran conocerse un poco más, pero sin embargo la ira que siente la pequeña por el italiano es única y sigue insistiendo en que su madre lo encontrará y acabará con él.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 8 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Lupo no se detiene con tal de conseguir su cometido, así que no duda en empuñar su arma con tal de no dejar testigos que lo delaten. En otro momento de adelanto se puede escuchar a Sofía preguntarle al italiano el motivo de su secuestro y el hombre responde que todo se trata de Teresa Mendoza.

El momento más esperado llegó y Teresa se encuentra con Oleg Yasikov y no duda en sentir alivio al tener enfrente a su amigo incondicional que siempre la ayudará en cada una de sus planes.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LA REINA DEL SUR” 2X08?

La segunda temporada de "La Reina del Sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.

La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com con subtítulos en inglés un día después de su emisión original.

También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para poder acceder a todos el contenido de Telemundo Estados Unidos.

Pero es importante destacar que aún no se tiene fecha exacta del estreno de "La Reina del Sur" 2 para Telemundo Latinoamerica.