La reina del sur 2x05: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 5 de ‘Queen of the south’ de Telemundo?

La reina del sur 2x05 | Se emitió el capítulo 4 de La Reina del Sur por Telemundo y Teresa regresa a España para buscar a su amigo Olek Yasikov, pero sin pensar que otro ruso, menos amigable la espera y es Siso Perna, quien por encargo de Cayetana, la piensa matar.



En otro momento del episodio se ve cómo es que Epifanio Vargas tiene un boca a boca con una periodista que le encara sobre sus propiedades y el precio de las mismas. El candidato a la presidencia de México, se levanta muy molesto y se va en medio de la entrevista.



El comisario Flores ya sabe que la Reina del Sur está en Málaga y va de inmediato a detenerla, así que esta vez espera tener mucha más suerte y arrestarla por los múltiples delitos que cometió en el pasado.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 5 DE “LA REINA DEL SUR”?

En el avance que presentó Telemundo, se puede ver que Teresa tiene un enfrentamiento con "Los Gallegos" para tratar de librarse de la muerte y al parecer no tendrá mucho éxito, ya que en las siguientes escenas, se le ve a Reina del Sur huyendo en un taxi y siendo perseguida por Siso Perna.



En otro momento del video, se ve que Sofía logra librarse de su cautiverio y llama a su madre, ¿le contará la verdad sobre Francesco y su secuestro?



Teresa no tiene escapatoria, es atrapada por los rusos y es llevada a un matadero y colgada como un cerdo. Minutos después se ve a Siso que llama a Cayetana y le dice que Teresa está muerta y que no existe forma de que la reconozcan.



Cada día se pone mucho más interesante La reina del sur 2 y por supuesto estaremos al pendiente del desenlace de esta historia que ha cautivado a todos los televidentes.



¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LA REINA DEL SUR” 2X05?

Todos los capítulos de la segunda temporada de “La reina del sur 2” los puedes ver a nivel mundial a las 10:00 pm (hora este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie estará disponible en todas las plataformas a través de Telemundo App (disponible solo para Android), dispositivo iOs y Telemundo.com con subtítulos en inglés un día después del estreno del capítulo.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para poder acceder a todos el contenido de Telemundo Estados Unidos.