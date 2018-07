En YouTube un video se hizo viral por la ternura de un padre con su pequeña hija en la celebración de su tercer cumpleaños. El progenitor y Gianna protagonizaron el baile más dulce del dibujo de Disney: 'La Bella y la Bestia' .

“Mi esposo y su hija Gianna. Video tomado para el tercer cumpleaños de mi hija. ¡El amor con las princesas! ¡Papá hizo su deseo realidad! ¡Resultado final: una niña feliz!”, indica la descripción del video publicado en YouTube y que ha generado muchas reacciones.

Las imágenes de YouTube comienzan con el padre vestido de la Bestia agarrado de la mano de su pequeña hija, que luce muy sorprendida y contenta con su vestido amarillo. De pronto, el tema principal de la cinta ‘Tale As Old As Time’ empieza a sonar y ambos comienzan a bailar lentamente y de manera tierna.

Los suspiros no se hacen esperar y ambos continúan protagonizando la conmovedora escena, como se aprecia en el video de YouTube. El material audiovisual fue publicado por la plataforma ya mencionada; además de las diferentes redes sociales.