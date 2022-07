Elvis González es un joven de Colombia cuya historia ha conmovido en redes sociales. Por problemas de salud, no pudo asistir a su graduación para recibir su título; sin embargo, el rector de su universidad llegó hasta el hospital en donde estaba siendo atendido para entregarle el documento.

Tras varios años de esfuerzo y dedicación, González logró culminar la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe, ubicada en Barranquilla.

No obstante, el estudiante no pudo acudir al esperado acto de graduación debido a que los médicos le aconsejaron no hacerlo por estar hospitalizado por la leucemia que padece, informó el medio Noticias Caracol.

Aún así, y pese a las recomendaciones de los doctores, el joven consiguió graduarse en un emotivo acto que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.

Ha sido el propio rector de su universidad, Mauricio Molinares, quien organizó una pequeña ceremonia al interior de la habitación 401 de la clínica en donde está hospitalizado González. Hasta allí llegó la autoridad con una toga y el diploma del muchacho para entregárselo.

Joven con leucemia no pudo ir a su graduación, pero el rector le dio su título en el hospital

“Hermano, felicitaciones, vamos a graduarte. Los médicos, al parecer, no permiten que tú puedas ir a graduarte en la universidad, pero si tú no vas allá, nosotros venimos acá a graduarte. Aquí en esta bolsa yo he traído tu toga y tu birrete. Yo ya me he acabado de mudar aquí abajo en la puerta de la clínica. Entonces, nada, ¿estamos listos?”, le dijo el rector Molinares a Elvis.

De esta forma, el joven se vistió con la toga y el birrete y recibió su título universitario. “A la Universidad Autónoma del Caribe muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para poder convertirme en un profesional”, declaró el recién graduado.

Universidad Autónoma del Caribe

La Universidad Autónoma del Caribe también conocida como Uniautónoma, es una institución de educación superior localizada en la ciudad de Barranquilla. Fue fundada el 24 de julio de 1967 por el doctor Mario Ceballos Araújo.

La institución universitaria cuenta con 24 programas de pregrado, 7 especializaciones , y 10 maestrías, para un total de 41 programas académicos. El Rector de la Universidad es el Dr. Mauricio Molinares Cañavera, elegido por la Sala General.