Una reportera de una radio local sufrió la agresión de un veraneante mientras informaba acerca de la suciedad en las playas de Lima.

Este incidente ocurrió en la playa Sombrillas, ubicada en el distrito de Barranco .



"Esta es la casa (playa) de todos... hay que ser bien cochino para venir a comer así", fue lo que dijo la periodista Nuria Rodríguez, de Exitosa, mientras hacía una transmisión. Ella comentaba sobre los negocios de comida y la suciedad que reinaba en el lugar.

Sin embargo, las palabras de la reportera enfurecieron a un sujeto que se encontraba cerca.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el también padre de familia (quien se encontraba con su hija) argumentó que la reportera criticaba la suciedad por el hecho de que ella es "pituca".

"¿Sabes por qué no te sientas? porque eres pituca. Esto es para comer del pueblo. Tú crees una gran cosa porque dices que asco. No te das cuenta que ofendes a muchas personas. Está bien que tú tengas dinero pero no es para que te comportes así" (SIC), expresó el sujeto.

Rodríguez respondió esta acusación diciendo que "¿Qué tiene que ver la pobreza?".

"Déjeme comer tranquilo. Nosotros somos pobres y déjenos comer tranquilos", respondió enfurecido sujeto.

En una parte del video se observa que el señor toma la cámara con sus manos con el objetivo de detener la grabación y también, con una manotazo, retira el micrófono de la reportera.