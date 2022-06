Vivin Baella, una de las voleybolistas más famosas del Perú, volvió a llamar la atención en las redes sociales al mostrar que trabaja como aeromoza de una conocida aerolínea. La campeona es recordada por haber participado en el Mundial de Vóley Sub-18 en 2009 y ganó con Perú la medalla de oro de la Copa Panamericana Sub-20 de 2011.

Tras abrir su cuenta en Tiktok, reveló las razones que la llevaron a abandonar el mundo del deporte. La mayoría de sus razones fueron por cuestiones de salud pues sentía muchos dolores en distintas partes del cuerpo.

Baella refirió que se sentía prisionera del vóley, que jamás podía ordenar su vida como ella quería debido a que se dedicaba completamente al deporte. “No podía ni tener vacaciones.”

Otra de las razones por las que dejó el mundo del vóley fue por estabilidad económica. “Yo estaba buscando algo seguro económicamente. El vóley no es profesional acá en Perú, el contrato que tienes con tu club es solo de palabra. No te dan seguridad de si más adelante te pasa algo, vayan a respetar. Si tu club se quedó sin auspiciador o no tiene plata, no te pagan.”

Luego de retirarse, trabajó por un tiempo en el área administrativa de la Federación Peruana de Voleibol, pero la despidieron arbitrariamente después de un tiempo. Más adelante obtuvo un trabajo de azafata en una aerolínea extranjera, donde admite que el sueldo es más estable.

Se puede encontrar en las redes sociales como en su Tiktok e Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

00:50 Conversamos con el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, a un año más de la exitosa operación Chavín de Huántar. 15:50 Conferencia Episcopal Peruana emite fuerte pronunciamiento ante crisis política y social. 16:05 Sobre este tema conversamos con el padre Omar Sánchez de la Diócesis de Lurín. Primer Ministro fue desairado en la SELVA CENTRAL. Dirigentes de Comunidades Indígenas se retiraron en pleno discurso del premier. 28:10 Conversamos con Ricardo Ladera, Presidente de la sociedad civil de Madre de Dios. Además, Contraloría detecta que Hugo Chávez y otros exgerentes de Petroperú favorecieron a Abudayeh en el caso de biodiésel. Paro "agrario" se cocinó con respaldo de las autoridades del gobierno. 36:00 Habla el exjefe de la Dircote, José Baella: "Hay una estrategia en marcha".