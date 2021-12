Una joven estadounidense anunció en sus redes sociales que acaba de cumplir su objetivo de convertirse en dueña de una casa mediante el trueque. Demi Skipper, quien dirige la popular cuenta de TikTok Trade Me Project, empezó intercambiando un gancho para el pelo. Ahora, es propietaria de una vivienda ubicada en Tennessee, la cual le fue ofrecida sin pagar un centavo.

La tiktoker inició su travesía en mayo de 2020. En ese entonces, muchas personas le dijeron que no iba a lograr su meta de conseguir una casa. “Había tantas personas negativas que decían que no era posible. Estaba dispuesta a hacer esto durante cinco años si eso era lo que hacía falta para llegar a la casa”, dijo Skipper en conversación con The Guardian.

“Me despierto y pienso, ‘¿Es esto real?’ Tengo la casa. ¡Cambié esto con un gancho!”, agregó.

Para lograr su objetivo final de convertirse en dueña de una vivienda, la joven convirtió un par de ganchos de pelo en un par de aretes, lo que la llevó a unos anteojos y luego a una aspiradora. Eventualmente, consiguió artículos más grandes como una tarjeta que ofrece comida ilimitada en el restaurante Chipotle. valorizada en 20 mil dólares.

El intercambio final: un tráiler por una casa

Skipper intercambió la tarjeta por un tráiler valorizado en 40 mil dólares, el cual traía un panel de energía Tesla y paneles solares, además de un refrigerador.

Fue este vehículo el que la llevó hasta su nuevo hogar. Skipper reveló que intercambió el tráiler por una vivienda ubicada en Tennessee. Mediante un video publicado en TikTok, documentó el momento en que recibe las llaves y visita la propiedad.

La joven dijo que ella y su esposo planean mudarse allí y pronto iniciarán las renovaciones de la casa para establecerse.

Momento en que la tiktoker muestra su intercambio final

A pesar de largo viaje, Skipper aseguró que repetiría el proceso una vez más, pero que le daría la próxima casa a una persona que lo necesite.

“Creo que he mejorado mucho al ver lo negativo y convertirlo en positivo”, dijo. “Si alguien hubiera dicho que alguien iba a cambiar algo que no vale ni un centavo por una casa que vale millones de veces más, siento que la gente diría que es imposible. Pero esto me hace sentir que todo es posible ahora”.