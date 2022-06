Robyn Esplin es una mujer de Northumberland, Inglaterra, que, como todas las noches, configuró la app que utiliza para dormir. Al día siguiente, quiso escuchar la grabación, ya que el aplicativo tiene la capacidad de grabar el sonido ambiental durante la noche, pero grande fue su sorpresa al escuchar la voz de un hombre que decía: “¿puedo quitarte las sábanas?”.

El susto que se llevó Robyn fue tremendo, ya que ella solo vive con su hijo, sus dos perros y sin ningún hombre. En conversación con el medio Chronicle Live, la mujer compartió detalles del incidente que tiene al aplicativo ShutEye en el ojo de la tormenta.

“Vi la grabación y me tomó años entender lo que decía, pero ahora me doy cuenta de lo que decía, está claro como el agua. Solo yo estoy en el dormitorio y tengo dos perros pequeños y mi hijo, que estaba dormido en su propia habitación. La televisión no estaba encendida ni nada, así que estoy totalmente asustada”, expresó.

Por otra parte, Robyn señaló que planea comprarse una cámara de seguridad para descartar que un extraño esté ingresando a su hogar. “No sé si reír o llorar, me atemoricé totalmente y ahora voy a tener miedo de irme a dormir. Definitivamente es una voz de hombre, aunque no hay nadie aquí que pudiera haber sido y no conozco a nadie con ese acento”, agregó.

La mujer ha intentado contactarse sin éxito con el equipo de soporte del aplicativo. De momento, se desconocen las causas de la misteriosa voz.

Qué es ShutEye

‘ShutEye’ es una aplicación que permite a una persona registrar determinados aspectos durante el sueño. Uno de ellos es que es posible grabar los sonidos ambientales que pueden perturbar o interrumpir el sueño de una persona durante la noche.

La app cuenta con una suscripción premium mensual que cuesta 37 dólares al mes.