Una joven utilizó sus redes sociales para explicar cómo se dio cuenta de que su novio había estado eliminando de su cuenta de Facebook a todos sus amigos varones. “Me preguntaba por qué mi lista de amigos seguía bajando todas las noches”, dijo la tiktoker Zoe Hollibaugh, cuyo video se viralizó con más de medio millón de reproducciones.

La usuaria publicó una captura de notificaciones de la aplicación, en donde Facebook le avisaba de varias personas que había eliminado como amigo. Fue así que se dio cuenta que su pareja había estado tomando su celular mientras dormía para llevar a cabo el acto.

El clip difundido por Hollibaugh, quien se mostró en contra de la controladora conductora de su novio, se volvió tendencia y generó diversas reacciones. Además, provocó que muchos usuarios compartieran experiencias similares.

Video de tiktoker que descubrió que su novio eliminaba a sus amigos varones de su cuenta de Facebook

Diversas reacciones en redes sociales

“Mi ex también me hizo esto. Incluso eliminó a miembros de mi familia”, escribió una internauta. “Mi ex escribió todos los nombres de los chicos y tuve que explicarle quiénes eran”, comentó otra. “La noche que mi ex y yo intercambiamos contraseñas [de Instagram], me fui a dormir con 4000 seguidores y me desperté con 300″, dijo un tercero. “¡Deshazte de ese hombre ahora!”, le advirtieron.

No obstante, algunas usuarias admitieron haber hecho lo mismo con las amistades de sus parejas. “Atrapé a mi novio haciendo esto, pero también se lo he estado haciendo a él, así que supongo que estábamos destinados a hacerlo”, comentó una internauta. “Espera, esto es muy gracioso porque solía hacerle esto a la lista de amigos de mi novio”, dijo otra.