Juixxe es un tiktoker que ha obtenido fama por apoyar a los vendedores ambulantes instalados en las calles de Estados Unidos. Se llama Jesús Morales, tiene 24 años, y recientemente se volvió viral tras sorprender a un inmigrante mexicano que vende elotes en las afueras de un supermercado.

Según se puede ver en la filmación, el joven se acercó al trabajador y le preguntó cuál era el costo de su producto. Mientras hacía su pedido, Morales le preguntó al vendedor cómo le había ido en su día de trabajo, a lo que el humilde hombre contestó: “la verdad, muy lento”.

Luego Juixxe le preguntó si estaba listo para la Navidad, a lo que el comerciante contestó: “más o menos”. “Pues le quería dar un regalo, mil dólares, mi amigo”, dijo el tiktoker, dejando asombrado al inmigrante.

Acto seguido, el trabajador, bastante emocionado, sacó su celular para mostrarle a Juixxe una foto de su familia. Según le explicó, su hijo tiene síndrome de Down y por eso es que está trabajando.

“No sabía si los iba a ver en Navidad. Ellos están en México. No tienes idea de lo que significa. Con esto voy a asegurar que voy a poder ir a verlos. No sabes cuánta alegría me da”, afirmó.

Morales, visiblemente emocionado, dijo que le daba alegría poder ayudarlo. “Con las donaciones que me hacen mis seguidores en mis redes sociales, viene con mucho amor el dinero. Que Dios lo bendiga y que siga adelante”, dijo.

La reacción del tiktoker se volvió viral y conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en agradecerle por el gesto que tuvo con el vendedor.

En sus redes sociales, Jesús Morales muestra las reacciones de las personas a las que ayuda. Sobre todo brinda apoyo a trabajadores informales de origen hispano ubicados en la calle.