Un soltero de 80 años dejó plantada a su cita tras descubrir que esta tenía 79 años y no 50, como se lo habían hecho creer. El incidente se produjo en plena grabación del programa español “First Dates”, en donde personas desconocidas se encuentran en un restaurante para cenar juntas.

Emilio, agricultor de profesión, decidió ser parte del show para encontrar el amor; sin embargo, no supo cómo reaccionar al conocer a Blanca, una mujer de 79 años que, al igual que él, buscaba conocer a alguien especial.

Tras ver a su cita, el hombre se quedó estático y sin decir ni una palabra. Rápidamente, los productores del programa se acercaron para preguntarle si todo estaba bien. Emilio explicó que Blanca no era la persona que esperaba conocer, ya que buscaba a alguien “con clase, guapa y que se arreglase”.

“No es mi tipo de mujer. Me encuentro un poco defraudado”, dijo, bastante incómodo por la situación. “¿Podemos anular la cita? No encaja conmigo”.

Foto: Mediaset

“Él se lo ha perdido”

Aunque intentaron hacerle cambiar de opinión, Emilio se negó rotundamente a regresar al salón: “La sociedad no me lo permite, no compagina conmigo esta señora. No me gusta, ¡por Dios!”.

Blanca, por su parte, entendió lo que ocurría y expresó su molestia por lo sucedido. “Él se verá muy guapo para rechazarme de esa manera, pero él se lo ha perdido”, señaló.

Foto: Mediaset

Según el medio El Confidencial, Blanca es una mujer que se quedó viuda hace 28 años. Tiempo después, conoció a otro hombre, pero este falleció hace unos cuatro años. Tiene 7 hijos y acudió al programa tras decidir darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Qué es “First Dates”?

“First Dates” es un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante. Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión.

Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados ‘Menú especial’ donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.