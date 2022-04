En Lomas de Zamora, Argentina, un adulto mayor fue víctima de un intento de robo en frente de su vivida; sin embargo, se las arregló para espantar al ladrón con un palo de escoba. La escena, captada por una cámara de seguridad, se volvió viral tras ser difundida en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver que el hombre, de 71 años, estaba a punto de entrar a su casa cuando fue abordado por el delincuente por la espalda.

Aunque se vio sorprendido, el anciano logró defenderse amenazando al sujeto con el palo de escoba que había comprado. Finalmente, el ladrón decidió huir sin cumplir su cometido.

#LomasDeZamora Un jubilado se defendió con un palo de un delincuente que quiso asaltarlo. Ocurrió en el límite de Lomas y Banfield. #ElDiarioSurhttps://t.co/kDibcyMvpR pic.twitter.com/AAHzrmqCg3 — El Diario Sur (@eldiariosur) March 29, 2022

“Yo venía de hacer unos trámites y de hacer una compra que fue un palo de escoba, cuando vi a una persona en la esquina y no desconfié. Y bueno, cuando volví al auto sentí que me agarró el hombro y cuando vi que no tenía arma traté de enfrentarlo”, dijo el ciudadano en conversación con el noticiero Telenueve. “Primero lo enfrenté empujándolo y después con el palo. Traté de separarlo de mi y bueno, ahí se quedó pero quería seguir y justo apareció mi hijo que estaba adentro y se atemorizaron”.

El video fue compartido por el medio argentino Diario Sur y se volvió tendencia rápidamente en redes sociales, en donde destacaron la rápida pero intrépida reacción del adulto mayor.

Cómo reaccionar ante un asalto a mano armada

La delincuencia continúa, incluso en plena pandemia. De acuerdo al último reporte del Instituto Peruano de Estadística e Informática (INEI), a nivel nacional urbano 13,7% de peruanos fue víctima de un hecho delictivo con arma de fuego entre mayo y octubre del 2020, señala G4S en su sitio web.

Por ello, es importante tener en cuenta ciertas cosas a la hora de ser asaltado a mano armada.

NO OPONER RESISTENCIA: Esto es lo primordial ya que tenemos las de perder porque estamos frente a un sujeto con arma de fuego. No hay que forcejear con él ni tampoco hablarle o mirarlo de manera agresiva. Para salir ilesos, se recomienda nunca enfrentarse al ladrón.

EVITAR MIRAR AL DELINCUENTE A LOS OJOS: El hampón no quiere ser identificado, si lo mira directamente podría volverse más agresivo y hasta se le podría escapar un tiro. Lo mejor es mantener la cabeza agachada y acatar sus órdenes sin reprochar.

EN CASO LO IDENTIFIQUE: Si reconoce al ladrón no hay que decirlo. Incluso, una mirada nos puede delatar. Lo ideal es actuar como si no lo hubiéramos reconocido. Se debe intentar retener en la memoria la descripción del agresor, de la forma más clara posible, ya que luego podremos ayudar a la Policía a identificarlo y capturarlo.

NO INTENTAR HUIR: Esta idea puede pasar por nuestra cabeza si cargamos un objeto de valor, pero nos puede costar muy caro. Si salimos corriendo nos pueden herir en la espalda y las consecuencias pueden ser muy graves, como quedar minusválido. Asimismo, cuando el delincuente escape, no intente detenerlo o alcanzarlo.

HABLAR LO MÍNIMO: Hay que tratar de hablar de manera muy serena y razonable con el asaltante y darle lo que pida. No gritar ni levantarle la voz. Tampoco se debe extender la conversación, ya que queremos que el asalto acabe lo antes posible. Cuando termine, debemos ponernos en contacto primero con nuestros familiares para poder calmarnos y luego con las autoridades para denunciar el hecho.