Una joven británica sufría de un intenso dolor de estómago, el cual se producía cada vez que comía algo. Aunque fue tratada por un médico, sus molestias continuaron; sin embargo, todo cambió cuando Annie Marshall, de 20 años, decidió contar su caso en un grupo de Facebook.

La chica, una corredora financiera de Epping, Essex, fue por primera vez al doctor en marzo de 2020. En aquel entonces, le dijeron que tenía un problema estomacal, informó el diario New York Post.

No obstante, su salud no mejoraba, al punto de tener que quedarse postrada en la cama luego de consumir algún alimento.

Volvió al médico en busca de ayuda y le diagnosticaron Síndrome del intestino irritable, anorexia e incluso gastroparesia (parálisis estomacal). Recibió tratamiento y se sometió a una cirugía simple, pero nada de eso la ayudó.

A stranger diagnosed my stomach pain after I couldn't eat for 9 months https://t.co/0WJDePAuHp pic.twitter.com/HJLrT5oAku — New York Post (@nypost) June 25, 2022

El diagnóstico, dado gracias a una extraña en Facebook

“No sabía qué hacer y me sentía muy mal conmigo misma. Prácticamente me había dado por vencida y me había desahogado en un grupo de Facebook de gastroparesia sobre todo lo que había sucedido”, contó. “Recibí un mensaje de una mujer en los Estados Unidos que me dijo que debería investigar el síndrome del ligamento arqueado medio” (MALS, por sus siglas en inglés).

Tras ello, se hizo una ecografía que resultó positiva para MALS y le inyectaron un esteroide. Ocho horas después de la dosis, comió con total normalidad y no tuvo síntomas. De repente, había mejorado gracias a la ayuda de una usuaria de las redes sociales.

Ahora, Annie espera ser vista por un especialista en MALS en Connecticut, Estados Unidos. La pusieron en una lista de espera y espera finalmente someterse a una cirugía que le cambiará la vida.

“Me puse en contacto con el mejor cirujano MALS del mundo que tiene su sede en Connecticut y tuve que enviarle todos mis escaneos. Me pusieron en la lista de espera para la cirugía que, con suerte, se llevará a cabo en julio”, señaló la joven.

Qué es el síndrome del ligamento arqueado medio

El síndrome del ligamento arcuato medio se produce cuando la banda de tejido en forma de arco en el área del pecho (ligamento arqueado medio) presiona o atrapa la arteria que suministra sangre a los órganos de la parte superior del abdomen (arteria celíaca), señala mayoclinic.org.

La ubicación del ligamento arqueado medio y de la arteria celíaca varía ligeramente de una persona a otra. Típicamente, el ligamento atraviesa el vaso sanguíneo más grande del cuerpo (la aorta) y se sitúa por encima de la arteria celíaca sin causar problemas. Pero a veces el ligamento o la arteria puede estar fuera de lugar y produce el síndrome del ligamento arcuato medio. El ligamento también puede ejercer presión sobre la red de nervios que rodean la arteria celíaca (plexo celíaco).