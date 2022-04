En redes sociales, se dio a conocer el caso de un joven de Estados Unidos que decidió renunciar a su empleo de 8 años para irse a uno nuevo; sin embargo, la empresa, finalmente, decidió no contratarlo. El usuario @migimigz22 compartió detalles de su historia mediante un video de TikTok que no tardó en volverse viral.

Poco antes de dejar su antiguo puesto, Migi B, como se hace llamar en redes sociales, publicó un clip en donde muestra cómo retiraba sus pertenencias de un locker y luego las ponía en una caja.

Asimismo, mostró el momento en que devuelve su tarjeta de identificación y el celular que le dieron para laborar. Se había despedido entre lágrimas de sus ex compañeros de trabajo, pero estaba convencido de que las cosas iban a mejorar pronto.

Desafortunadamente, las cosas no iban a resultar de la forma esperada. Algunos días después de aquel video, publicó uno nuevo en donde hizo un anuncio que tomó por sorpresa a los internautas: “Renuncié a mi empleo de 8 años por otra compañía que me contrató y luego se retractó, ya estando desempleado”, detalló.

Según explicó Migi B en la sección de los comentarios, la compañía le dijo a último momento que ya no tenían un lugar para él. Supuestamente, estaban con la capacidad de empleados cubierta al máximo.

El caso de @migimigz22 generó toda clase de reacciones en TikTok. Varios usuarios le preguntaron si había firmado un contrato previamente. El joven explicó que la oferta se produjo a través de llamadas telefónicas y mensajes.

“No debes renunciar hasta que se firman todos los papeles”, señaló un internauta. “Cuando una puerta se cierra es porque se abre otra más grande”, comentó otro.

“Aprendí la lección. Nunca dejes un trabajo hasta que hayas firmado un contrato en papel con la nueva compañía”, respondió el autor del clip viral.

Una persona le preguntó si había la posibilidad de que volviera a su anterior empleo. “No quiero volver a mi anterior trabajo. Tengo que seguir adelante”, contestó Migi B.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. Algunos días después, el tiktoker hizo una actualización sobre su estado laboral: “¡Tuve suerte y pude encontrar un nuevo trabajo! Empiezo mañana”, señaló.

¿Cómo saber si debo renunciar a mi trabajo?

Existen varios motivos por los que puedes pensar en dejar tu trabajo, pero antes de hacerlo analiza bien tu situación y pregúntate si te es posible cambiar las circunstancias, señala el medio Adecco.com.mx.

Sentirse fuera de foco en el mundo laboral es parte de los ciclos naturales de la vida. A veces es normal que por múltiples factores no se encuentre motivación alguna, y que lo mejor sea aceptar que los cambios son inevitables.

Los siguientes 5 indicadores son señales claras de debes considerar algún cambio en tu vida laboral.

Falta de pasión: Probablemente cuando iniciaste a trabajar en un lugar sentías emoción e incluso pasión por lo que hacías y, aunque esa no fuera la situación, tomar ese trabajo en particular parecía una buena idea, ya fuera por el sueldo, la ubicación o una oportunidad para avanzar. Sin embargo, puede llegar el momento en que los días sean aburridos e incluso te sientas desanimado por lo que haces.

Falta de reconocimiento: La capacidad individual y el desempeño laboral se pueden ver deteriorados al encontrar una sobrecarga de tareas, una mala gestión de las mismas o insatisfacción de llevar a cabo una misma actividad, la cual se acrecienta ante la falta de reconocimiento.

Si piensas que estás sobre calificado para el trabajo, ves que no se abren nuevas puertas o promueven a personas menos calificadas, te recomendamos consultar si existe la posibilidad de crecimiento dentro de la misma empresa. Si la respuesta es negativa, entonces es momento de buscar otras oportunidades.

El trabajo aumenta, pero no las recompensas: Un salario que no cumpla con nuestras expectativas desde un inicio y no esté relacionado a nuestro nivel de productividad, o que incluso no aumente a lo largo del tiempo, es un elemento crucial para saber si es tiempo de cambiar de aires.

Mala relación con tu jefe: La relación directa con nuestros líderes es otro factor determinante para preguntarte si debes renunciar a tu trabajo. Un mando directo que abusa de su poder, que no reconoce los logros del equipo, que no ofrece retroalimentación, que evalúa solamente los aspectos negativos y que no inspira aliento ni confianza, se convierte en sí mismo en la razón principal para abandonar la empresa.

Si su actitud afecta tu productividad o tu felicidad en el trabajo, es momento de considerar otras opciones

No te sientes integrado: Puede existir el caso de que tengas un buen trabajo en relación a tus actividades y tu salario, pero sientes que no encajas. Algunas veces no hay nada de malo con el trabajo, sino que la empresa, tus compañeros o tu jefe no concuerdan con tus valores o personalidad.

Esta es una situación difícil porque otro trabajo tal vez no sea tan diferente. Piensa qué pasaría si te acercaras a tu superior y trataras de encontrar una mejor forma de encajar. Si esa no es una opción, puede ser momento de evaluar otras oportunidades tomando como factor principal su cultura laboral.