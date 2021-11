El pasado lunes se celebró el Balón de Oro 2021, evento que se desarrolló en el Teatro del Châtelet y que tuvo como gran ganador al argentino Lionel Messi, quien recibió su séptimo galardón como el mejor jugador del mundo.

A la ceremonia realizada en el Théatre du Châtelet asistieron figuras del deporte como Kylian Mbappé y Robert Lewandowski; sin embargo, la presencia de Zendaya y Tom Holland, protagonistas de la esperada película ‘Spider-Man: No Way Home’, sorprendió a los presentes.

El hecho llamó la atención de las redes sociales, quienes identificaron rápidamente a la pareja. Desafortunadamente, este no fue el caso de los periodistas de ESPN, quienes no reconocieron a los jóvenes e incluso los confundieron con figuras como la cantante Dua Lipa y el actor británico Harry Potter.

Video de presentadores que confundieron a Zendaya y Tom Holland con Dua Lipa y Harry Potter

“Dua Lipa es, no sé quién es”, dijo el presentador Christian Martin. “Ajá, sí, cantante inglesa”, respondió uno de sus colegas. “Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es”, agregó el periodista, haciendo referencia a Holland. Al poco tiempo, uno de los periodistas dice: “Zendaya, actriz, me dicen”.

La extraña confusión no pasó desapercibida y generó burlas en redes sociales, donde los usuarios criticaron a los comunicadores por no estar informados.

Este incidente se da a pocos días del estreno ‘Spider-Man: No Way Home’, filme que pondrá fin a la primera trilogía protagonizada por Tom Holland y en la que los fans esperan ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield.