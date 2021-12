El caso de una renuncia masiva ocurrida en una oficina luego de que una trabajadora fuera prohibida de irse a su casa más temprano para permanecer junto a su gato moribundo conmocionó a más de uno en las redes sociales. La insólita historia, compartida a través de la plataforma Reddit, acumuló más de 10 mil reacciones de usuarios que dieron su punto de vista sobre esta situación que se le terminó saliendo de las manos al empleador.

Según la publicación, la madre de la joven, que en aquel momento era pasante, llamó alterada a su hija para pedirle que vaya de inmediato a la veterinaria para despedirse de su mascota. Entre llantos, la trabajadora se acercó a su superior para solicitarle unos días para procesar su pérdida; sin embargo, la respuesta obtenida no fue la esperada.

“Quería unos días libres y el jefe básicamente le dijo que los gatos son animales y que no le estaba permitido pedir tiempo libre a menos que se tratara de la muerte de un ser humano”, relató el internauta.

El usuario también detalló que el jefe, en vez de conversar con la joven en privado, habló en medio de la oficina, haciendo que los demás empleados escucharan la conversación. La chica, a pesar de la decepción y la clara indicación de su superior, abandonó el lugar para ver por última vez a su gato.

El caso se volvió tendencia en redes y el nombre del gerente salió a la luz

Tras el incidente, el responsable de la publicación decidió renunciar y enviar un correo a toda la oficina para despedirse y explicar la razón principal de su decisión, que era la actitud de su jefe. Además, dio a conocer lo sucedido en un foro de internet, en donde se reveló el nombre del gerente. Posteriormente, más de 20 personas presentaron sus renuncias.

La situación en la oficina era complicada pues se supo que la empresa había recortado los sueldos, supuestamente para evitar los despidos. Además, no pagó los bonos prometidos a los trabajadores cuando estos obtuvieron beneficios récord.

El usuario, un especialista en informática, reveló que no tuvo problema en encontrar otro trabajo. “No me da pena porque es un imbécil, pero su familia va a sufrir un duro golpe porque no tiene ninguna habilidad rentable además del PowerPoint”, agregó.

¿Por qué es una buena idea tener una mascota en la oficina?

Cada vez más, las personas se vuelven amantes de los animales, los cuidan y protegen y siempre están pendientes de ellos. A este tipo de personas las conocemos como “pet friendly”. Pero, qué pasa si ese amor hacia los animales hace que lleva su mascota a la oficina, ¿será una gran idea? ¿o quizá incomode al resto de trabajadores? Según especialistas en el tema, esta decisión más que un problema es una gran idea e, incluso, puede traer muchos beneficios, detalla el diario Gestión.