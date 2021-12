La llegada de las fiestas de fin de año suele convertirse en la excusa perfecta para sorprender y empatizar con los demás. Con esto en mente, los trabajadores de una concesionaria ubicada en Córdoba, Argentina, se animaron a darle un regalo a Cintia Rivero, empleada de limpieza que no lleva mucho tiempo trabajando en la empresa.

De un momento a otro, y días antes de que finalice el año, los empleados se reunieron en el salón principal del local para entregarle a la mujer un sobre.

Cintia, bastante sorprendida por el gesto, abrió el paquete creyendo que se trataba de algo pequeño o de una broma; sin embargo, rompió en llanto al ver la cantidad de dinero que le habían obsequiado.

“¿Por qué tanto?”, llegó a preguntar. “Gracias por tanto a vos”, respondió uno de sus jefes.

Video de empleada de limpieza que lloró al ser sorprendida por sus compañeros de trabajo

Tras el hecho, Cintia, que es madre de un bebé de año y medio, publicó un video en TikTok explicando su reacción: “A los que me preguntaban, me regalaron plata. Y les puedo decir que es más que mi aguinaldo. Nunca me habían hecho reír tanto, fue muy gracioso”.

“Si me emocioné fue por la actitud de todos. No importa si fueron 500 mil pesos. Hace tres meses que estoy, sé que el dueño dijo: ‘Hagamos esto por Cintia’. Eso me encantó. Y no viene mal. Muchas gracias por los comentarios. He recibido comentarios muy lindos y graciosos”.