Una joven estadounidense que radica en China llevó a cabo una campaña internacional para encontrar a su novio desaparecido, solo para descubrir que este se encontraba en su casa, junto a su esposa e hijos.

Rachel Waters, de 26 años, quedó desconsolada cuando Paul Magee, su entonces pareja, fue “de visita” al Reino Unido en abril y nunca regresó.

Según Daily Mail, la joven pidió ayuda en un grupo de Facebook con la esperanza de dar con alguien que pudiera conocer el paradero del hombre, de 40 años. En la publicación, Rachel compartió una foto que se había tomado junto a su novio en China. Asimismo, escribió que estaba “preocupada de que algo le pudiera haber sucedido”.

La publicación en cuestión decía: “Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul Magee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para una visita y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe algo, por favor comuníquese conmigo”.

Grande fue su sorpresa al leer el comentario publicado por una persona cercana a Paul: “No es divertido. ¡Él tiene una señora e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que otra novia en China”.

Tras ello, a Rachel no le quedó de otra que eliminar su publicación.

Según The Sun, los amigos de Paul revelaron que este había estado trabajando en Shenzhen, China, cuando quedó atrapado en el país asiático por la pandemia. Fue en ese momento que conoció a Rachel y empezó una relación con ella.

El citado medio también conversó con un amigo del sujeto, quien dijo: “Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó y volvieron a estar juntos. Han estado separados y tienen hijos. Han pensado, ‘vamos a darle otra oportunidad’”.

Cómo descubrir una infidelidad

Hay varias claves para saber si tu pareja es infiel y te engaña. Según el sitio psicologiaymente.com, estas son algunas de ellas:

Señales visibles: Resulta que estás haciendo algo y ves que la camisa de tu pareja desprende un fuerte olor a perfume de mujer; tu pareja llega a casa y tiene una mancha de pintalabios en cuello o llega del trabajo con el cabello despeinado. Estas pueden ser señales indicadoras de que algo puede haber pasado. Ahora bien, una sola ocasión no es suficiente como para dudar de alguien. Distintos sería si esto ocurre en repetidas ocasiones.

Cambio de hábitos: Conoces perfectamente a tu pareja porque conviven juntos muchos años. Pero lleva unos meses comportándose de forma extraña y ha adoptado hábitos que antes no tenía. Por ejemplo, revisa su smartphone cada día antes de acostarse y se pasa horas enganchado al aparato cuando sale de trabajar. Encima, cuando le preguntas con quién habla tanto, evita responderte, se muestra tenso y te oculta las conversaciones.

No sabe que responde o no concuerdan sus historias: No solamente se muestra tenso u oculta conversaciones, sino que cuando le haces una pregunta, como por ejemplo, “¿qué has hecho al salir del trabajo?”, no sabe qué responder.

Se pone a la defensiva: Y claro, a ti te extraña su comportamiento, por lo que le preguntas algo para que te lo aclare. En vez de actuar de manera serena, sabiendo que no tiene nada que ocultar, resulta que se enfada y al final evita responderte. No hay motivo para ponerse así, a no ser que esconda algo.

Muchas horas de trabajo: Las personas infieles suelen utilizar el trabajo como excusa. Si antes solía trabajar sus 8 horas diarias, ahora sale siempre más tarde de la faena, incluso tiene que irse de viaje con la empresa y ahora también trabaja los sábados... Estos son algunos indicadores que pueden hacerte sospechar de sus verdaderas intenciones.

Quiere ir solo a todos lados: Puede que su relación no pase por su mejor momento, pero nunca se había comportado de manera que evitaba tu presencia en muchas situaciones. Ahora prefiere estar solo en la habitación o ir solo a cualquier lugar. Evidentemente todo el mundo necesita su espacio, pero este no es el motivo de su actitud.

Presta excesiva atención a su aspecto físico: Presta mucha atención a su aspecto físico, se viste mejor, usa aftershave todos los días e incluso vuelve al gimnasio pese a tenerlo olvidado. Se comporta igual que cuando comenzaba la relación contigo, pero que con el tiempo parecía haber olvidado.