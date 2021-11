Drew Binsky es un joven estadounidense cuya historia ha dado, literalmente, la vuelta al mundo. Tiene solamente 30 años y ya ha visitado todos los países. Para cumplir su objetivo, fue necesario tomar 1458 vuelos y 1117 buses y trenes; no obstante, lo que todos le preguntan es “¿cómo una persona tan joven se ha podido permitir tal aventura?”.

“Creo que soy la persona número 250 que visita todos los países”, dijo en conversación con la CNBC desde Arabia Saudita, país que ha puesto fin a su largo viaje. “Puede ser impactante escuchar esto, pero mi plan es no tener ningún plan. Me gusta ser espontáneo. Los mejores momentos de tu vida llegan cuando sales de tu zona de confort y no sabes qué va a pasar a continuación”, expresó Blinsky.

En cuanto a la gestión de los viajes, dijo que esto se lo debe a sus seguidores en redes sociales, ya que le ayudaban durante la visita al país correspondiente.

Además, reveló que uno de los principales retos fue obtener la visa para los 40 países que no tienen entrada libre para ciudadanos estadounidenses, tales como Irán, Turkmenistán, Corea del Norte, Sudán del Sur, Venezuela, Afganistán, Irak, y Siria, un proceso difícil por cuestiones políticas. Por otra parte, ha logrado visitar 160 países sin la necesidad de sacar un visado.

Cómo hizo Drew Binsky para pagar su viaje por todo el mundo

Con solo 22 años, el también youtuber llegó a Corea a enseñar inglés y gana 2 mil dólares al mes con estadía incluida.

En 2015, la red social Snapchat lo contrató y fue patrocinado por muchas marcas. Además, recibió 5 mil dólares por acudir a los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Durante todo un año se ganó la vida con las ganancias en esa plataforma, en la cual llegó a generar hasta 30 mil dólares, lo “que es mucho cuando eres un mochilero con un presupuesto limitado”.

Luego, están los ingresos que recibe por publicidad mediante los videos que publica en YouTube. Para resumir su caso, un solo video sobre una hamburguesería de Bangkok le supuso siete millones de visitas, lo que le reportó cerca de 10 mil dólares.

A partir de aquí, la popularidad de Binsky se disparó y, hoy en día, recibe entre 20 mil y 40 mil euros mensuales gracias a YouTube, una cifra que podría parecer elevada; sin embargo, Binsky fue haciendo crecer el grupo que le apoyaba en su emprendimiento hasta crear una plantilla de 23 personas, lo que reduce bastante los beneficios.

Adicionalmente, Binsky cobra a las marcas con las que trabaja entre 15 mil y 30 mil dólares por video, vende su propio merchandising y ofrece cursos de e-learning a través de su página web. Además, está preparando lo que será la publicación de su propio libro y una docuserie de seis capítulos.

A pesar de sus altos ingresos y la fama obtenida, Drew Binsky asegura que no se le pasa por la cabeza el alterar su estilo de vida. “No voy a gastar dinero en billetes de primera clase, todavía como comida callejera y todavía duermo en hoteles modestos. Incluso si ganase 10 veces más de lo que gano ahora lo seguiría haciendo”, dijo a CNBC.

Durante su travesía, el joven contrajo covid-19, se ha enfermado varias veces por culpa de comida contaminada, se ha visto obligado a caminar durante horas por caminos inhóspitos y ha tenido más de un inconveniente visitando países con problemas políticos; no obstante, todo ello quedó atrás y hoy es uno de los pocos afortunados en visitar todos los países del mundo.