Ronnie Foster es un hombre de Carolina del Norte, Estados Unidos, que protagonizó una historia increíble: justo en el momento en que se dirigía a recibir su tratamiento final contra el cáncer, descubrió que había sido el ganador de un premio de lotería de 200 mil dólares.

“Ya estaba feliz porque era mi última ronda de quimioterapia”, dijo el hombre, que lucha contra el cáncer de colon. “Ganar este dinero lo convirtió en mi día de suerte”.

Según Good Morning America, Foster es un trabajador retirado del Departamento de Transporte. Explicó que compró el boleto ganador en una tienda de conveniencia mientras se dirigía al hospital a recibir su última sesión del tratamiento.

“Me quedé congelado”

“Compré un boleto de 1 dólar y gané 5 dólares”, relató. “Decidí cambiarlo (el premio) por otro boleto de 5 dólares, pero en el último segundo, decidí comprar dos tickets en lugar de uno”.

Al rascar uno de los billetes en los que había reinvertido su premio, Foster no podía creerlo. “Vi todos esos ceros y me quedé congelado”, recuerda. “No lo creí hasta que le di el boleto a la persona que estaba tras el mostrador para que lo escaneara. Cuando se mostró en el panel ‘Ve al cuartel general de la lotería’, comencé a temblar. No podía creerlo”.

Finalmente, el hombre se hizo con 141 mil dólares, tras la reducción de impuestos. Aunque no se ha convertido en millonario, aseguró que costeará las facturas médicas que tiene pendientes.

“Tengo un buen seguro médico”, aseguró, “pero todavía hay algún coste pendiente. Este dinero hará que sea mucho más fácil afrontarlo”