Dos parejas de casados que llevan una relación poliamorosa decidieron tener dos hijos entre ellos, de los cuales desconocen quién es el padre de cada uno.

Según informa el New York Post, Taya y Sean Hartless, y Alysia y Tyler Rogers, de Estados Unidos, se conocieron en 2019 a través de Internet porque querían “mantener las cosas emocionantes”. Después de un año de estar en contacto, las parejas decidieron iniciar una relación.

“Ninguno de nosotros había sido poliamoroso antes, pero todos nos conocimos y nos enamoramos”, comentó Taya, quien admitió que, en un principio, “no fue fácil, hubo muchas dudas sobre tener sentimientos, pero finalmente, todos admitimos cómo nos sentíamos”.

El cuarteto no ve a otras personas fuera de la familia y, si bien intentan tener una cita cuádruple una vez al mes, también tienen citas individuales. Asimismo, pasan todos los días festivos juntos.

Fue así como, a principios de 2020, decidieron mudarse juntos. Desde entonces, han vivido felizmente como una familia cuádruple. Cada una de las mujeres tiene sus propias habitaciones, en las que los hombres rotan para dormir cada noche.

Familia poliamorosa desconoce quién es el padre de cada hijo

Si bien cada pareja ya tenía un hijo de antes, los cuatro miembros de esta relación poliamorosa decidieron ampliar su familia sin cuestionar quién engendraría a cada bebé, y ambas mujeres quedaron embarazadas a inicios de 2021.

“No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos, somos una gran unidad familiar”, aseguró Taya.

Alysia dio a luz a un niño el 3 de abril de 2021. Taya dio a luz a otro varón unos meses después, el 11 de agosto de 2021.

“Siempre me encuentro pensando en cuánto amo nuestra vida. Estoy muy emocionada por el futuro y por criar a nuestros hijos juntos. No puedo esperar a ser la gran familia loca que aparece todos juntos. Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!” dijo Taya.

Los niños les dicen a todos con orgullo que tienen “dos mamás y dos papás”, y los niños llaman a Taya “mamá” y a Alysia “mamá”, mientras que Sean es “papá” y Tyler es “papá”.

Taya cuida a los dos más pequeños mientras que Alysia y Tyler, que labora como electricista, y Sean, que trabaja en una escuela secundaria, se van a trabajar.

“La gente pregunta, ‘¿Hace alguna diferencia que uno no sea biológicamente mío?’ Pero me he quedado en casa con él desde que tenía unos meses y no hay nada que cambiaría mi relación con él si estuviera conectado biológicamente con él. Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños”, explicó Taya.

La familia se ha enfrentado al rechazo de amigos y familiares, pero aseguran haber encontrado el apoyo de la mayoría de personas de su círculo íntimo.

“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, declaró Taya. “Pero ahora es tan natural para todos nosotros y me siento muy agradecida de tener múltiples compañeros con los que criar a mis hijos”.

“¿Por qué no querrías más amor y apoyo y más manos alrededor? Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, y no puedo pensar en nada más que podamos desear”.

Finalmente, la mujer señaló que, como todas las relaciones, tener un vínculo poco convencional puede ser un proceso complicado, pero vale la pena.

“No creo que nunca dejemos de aprender y sabemos que nuestra relación cambiará constantemente. Pero seguiremos adelante y haremos que funcione”, concluyó Taya. “Somos diferentes a todos los demás, pero está bien, y les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieran ser”.

