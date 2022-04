Un hombre de Brasil fue noticia el año pasado tras casarse con nueve mujeres, en un intento por celebrar “el amor libre” y para “protestar contra la monogamia”. Ahora, Arthur O Urso, quien trabaja como modelo, ha compartido detalles de su unión con las féminas y reveló su secreto para mantener un matrimonio múltiple sin problemas.

Según informa Daily Mail, el sujeto y su primera esposa, Luana Kazaki, comenzaron como una pareja ‘swinger’, es decir, personas que acostumbran realizar el intercambio de parejas. Tras un tiempo, formalizaron su unión con otras ocho mujeres en una iglesia católica de São Paulo, aunque no era legalmente vinculante ya que la poligamia es ilegal en el país carioca.

Para poder estar con todas, Arthur introdujo un horario sexual para dedicar el mismo tiempo a cada una de sus nueve esposas, pero resultó complicado al tratarse de un proceso demasiado estresante.

“Nuestra vida sexual es realmente divertida y placentera, e inicialmente traté de tener relaciones sexuales por citas”, señaló el modelo, que sueña con tener diez esposas y un hijo con cada una de ellas. “Pero seguir un horario causó muchos problemas y, a veces, sentía que tenía que tener relaciones sexuales por el horario, y no por placer”.

“En otras ocasiones tuve relaciones con una esposa mientras pensaba en otra”, agregó.

Estos problemas hicieron que Arthur renuncie a la ‘rotación sexual’ y se concentrada en dejar que las cosas “fluyeran naturalmente”.

Ahora, el hombre admite que su vida ha mejorado notoriamente. “No se tarda mucho en llamar la atención o el afecto cuando tienes tantas esposas”, dijo.

Aunque Arthur insiste en que a sus esposas no les importa la frecuencia con la que está con sus demás parejas, asegura que los celos surgen cuando se trata de regalos.

“Cuando le he dado a una un regalo caro y a otro uno más pequeño o más barato, ha habido celos entre ellas. Todavía estoy aprendiendo sobre nuestra relación”, expresó. “Todas exigen atención, cariño y sexo para ser parte de nuestro día a día, y no puedo hacer más por una que por otra”.

Arthur, que tiene una cuenta de OnlyFans con sus esposas, reveló también que Agatha, una de sus parejas, dejará el matrimonio, pero que esto no frena su deseo de tener 10 esposas.

“Ella me quería todo para ella. No tenía sentido, tenemos que compartir. Estaba muy triste por la separación y aún más sorprendido por su excusa. Dijo que echaba de menos una relación monógama”, explicó.

“Mis otras esposas pensaban que su actitud era incorrecta y que aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales”, agregó. “Sé que he perdido una esposa, pero todavía no voy a reemplazarla”.

A pesar de sus planes de no casarse con nadie nuevo por el momento, Arthur espera casarse con dos mujeres más para aumentar su número de esposas a 10.

“Tengo un sueño. Mi deseo siempre ha sido tener 10 esposas. Solo tengo una hija, pero quiero tener [un hijo] con cada una de mis esposas”, concluye. “El amor que siento por cada una de ellas es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos solo con uno o dos de ellos”.