El relato de un usuario que encontró en plena madrugada a una joven totalmente alcoholizada en una calle de Buenos Aires, Argentina, se volvió viral en Twitter.

Según contó el internauta Tomi, identificado como @tomisosa98 en la mencionada red social, el episodio se produjo el fin de semana pasado. Cerca de las 4 de la mañana, se cruzó con una chica “que no podía literalmente ni caminar del pedo”. Él se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda y esta le pidió que la acompañara a su casa, ubicada a unas cuantas cuadras.

Anoche a las 4am sobre Chacabuco crucé una piba que no podía literalmente ni caminar del pedo, haciendo seña a cualquier auto que pase como si fueran taxis. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que la acompañe hasta la casa, que estaba a unas 5 cuadras (sigue) — Ţomi (@tomisosa98) April 2, 2022

Cuando llegaron, la mujer lo invitó a pasar, pero el joven le dijo que la esperaría en la esquina. “Como veía que no podía entrar, me acerqué y le pregunté si no tenía llave, a lo que me dijo que no tenía”, contó.

Aunque intentaron llamar a la puerta porque supuestamente su hermana se encontraba en el departamento, nadie respondió. Los minutos pasaron y Tomi le volvió a pedir a la chica que revise entre sus cosas para ver si no tenía su llave. Volvió a buscarla y, en efecto, sí la tenía en su cartera.

Aunque la mujer tardó algunos minutos más en ingresar al ascensor, pudo ingresar a su vivienda gracias a la ayuda del joven.

“Si no llegaba yo, si algún auto la levantaba, si cualquier otra cosa pasaba, no sé qué podía pasarle a ella, o dónde podía terminar”, escribió el autor del hilo que se viralizó con más de 100 mil ‘me gusta’.

maneras distintas. Hasta me ofreció plata o lo que necesite. Yo le dije que lo único que quería es que se cuide mejor la próxima. Que busque a alguna amiga. Si hermana me contó que se había peleado con el novio y el chabón la dejó irse sola en ese estado. No seamos así. — Ţomi (@tomisosa98) April 2, 2022

Horas después, Tomi contó que pudo contactarse con la hermana de la joven a la que ayudó. “Su hermana me contó que se había peleado con el novio y el chabón la dejó irse sola en ese estado. No seamos así. No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado. Acompañemos porque locos hay por todos lados. Nos cuidemos entre todos”, explicó.

Aunque algunos usuarios cuestionaron si la historia contada por el usuario es real, el joven compartió capturas de pantalla de la conversación con la hermana de la persona afectada, en la que pregunta sobre su estado.

Esto fue un poco de lo que hablé con la hermana de ella la tarde siguiente. Le conté lo que había pasado y por suerte me dijo que ya estaba bien en su camita ❤️ pic.twitter.com/tQt7RCpTQK — Ţomi (@tomisosa98) April 3, 2022

Cómo actuar ante una persona embriagada

Para explicar qué se debe hacer en caso de estar ante una persona que presente síntomas de intoxicación etílica, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias publicó una serie de consejos a tener en cuenta.

Qué hacer

Evitar que se caiga si está de pie o caminando.

Proteger su entorno y evitar que siga consumiendo más alcohol.

Si vomita y la persona se encuentra de pie, tratar de que su cabeza esté hacia abajo. Si está tumbado, colocarlo de lado para evitar que se aspire en caso de vomitar.

Abrigarle para evitar hipotermia (bajada de temperatura corporal) que puede verse agravada por el efecto del alcohol.

Hablarle con tranquilidad para evitar que se altere. Si el intoxicado nota un ambiente sereno y tranquilo, él también lo estará.

Tratar de evitar que se duerma pellizcándole las mejillas o dándole palmaditas en la cara.

Qué no hacer

No darle nada de beber, tampoco remedios caseros como café con sal o similar.

No inducir al vómito ni animarle a ello (en estas condiciones los reflejos están disminuidos y podría aspirar su vomito).

No dejarle solo hasta que alcance un nivel adecuado de conciencia, ya que una persona con intoxicación aguda por alcohol se irá recuperando poco a poco, dependiendo de la cantidad de alcohol ingerida.

En caso de que no responda a estímulos, se debe colocar a la persona intoxicada tumbada en el suelo y de lado, de forma que evite aspirar su vómito.