Unos baristas hicieron una pausa en sus actividades durante unos minutos para mostrar su solidaridad con un grupo de trabajadores de Starbucks, en Estados Unidos, quienes, supuestamente, habrían sido despedidos por intentar formalizar un sindicato; el hecho no tardó mucho para llegar a redes sociales como TikTok donde las imágenes se convirtieron en tendencia.

Un gran gesto de unión

El video fue compartido en la mencionada plataforma por la cuenta de Alternativa Socialista de Boston hecha el pasado 31 de marzo, donde vemos a un empleado de Darwin’s Café, anunciando a los presentes que se tomarían un breve momento para hacer causa común con los trabajadores de la mencionada cadena de cafeterías.

“En este momento, vamos a tomar un breve descanso de siete minutos, juntos en las cuatro tiendas, en solidaridad con los 7 de Memphis que fueron despedidos por luchar en su café”, inicia así su discurso, mientras los asistentes lo escuchan con atención.

“Vamos a tomar un descanso de siente minutos, todos al mismo tiempo (…) todo funcionaría mucho mejor aquí en Darwin´s si tuviéramos algo que decir en el trabajo, si tuviéramos suficiente personal para tomar descansos, si nos pagaran lo suficiente para ir a trabajar menos estresados o para quedarnos en cansa cuando estamos enfermos. Más tarde pidieron atención médica, vacaciones adicionales y tiempo por enfermedad, y más”.

La publicación ha superado los 573.6 mil reproducciones desde la fecha de su publicación, la cual ha venido acompañada de cientos de comentarios de solidaridad: “Con gusto esperaría 7 minutos para permitir que los trabajadores luchen por sus derechos”, “el nuevo movimiento laboral estadounidense puede comenzar con Starbucks, pero es hermoso”, “qué asombrosa exhibición diplomática”, “pedir los derechos básicos de los empleados no debería ser difícil”.

¿Quiénes son los ‘7 de Memphis’?

Vale recordar que la referencia a los “7 de Memphis”, se refiere a los hechos sucedidos en febrero de 2022, cuando 7 empleados de Starbucks fueron despedidas por intentar sindicalizarse. Cuando el Washington Post informó esto, la cadena de cafeterías alegó que ocurrieron “violaciones significativas” de las políticas de seguridad y protección para que tomaran esta decisión, aunque los extrabajadores afirmaron todo lo contrario.

¿Es legal sindicalizarse en los Estados Unidos?

De plano, en los Estados Unidos, ninguna empresa puede despedir a sus trabajadores por intentar sindicalizarse. Eso es en el papel; en la práctica, muchas organizaciones buscan formas “legales” para despedir a estos empleados por motivos que no estén relacionados a la sindicalización.

En su momento, The New York Times conversó sobre este tipo de temas con Sharon Block, ex miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales: “Esta es una continuación del comportamiento que se ha vuelto bastante común, de empleadores dispuestos a usar tácticas cada vez más agresivas para detener la sindicalización”.

En la misma entrevista, el citado medio afirma que las corporaciones realizan actos como exponer a sus empleados a propaganda antisindical o, inclusive, contratar personas para impedir que sus trabajadores se sindicalicen.