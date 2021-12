Una usuaria de México publicó un video en el que se puede ver a un vendedor ambulante tirando al suelo sus algodones de azúcar. Según la internauta que difundió el clip, el comerciante habría tomado esta decisión al frutarse por no haber vendido ni uno en todo el día.

“Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mi y otras personas (…) le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Y después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida”, escribió en Facebook Erika Sosa, que captó la escena en una calle de Reynosa, en Tamaulipas.

Al ver su reacción, la mujer que compartió el video asegura que compró los algodones que se habían caído al suelo. Fue allí que el vendedor le explicó que no había vendido nada en todo el día.

“Me quedé pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o que se yo”, agregó Sosa, en un intento por exhortar a todos a apoyar a los vendedores ambulantes. “Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada”.

Video de vendedor que arrojó al suelo su mercadería al no vender nada en todo el día

La grabación fue reproducida más de 63 mil veces y llamó la atención de cientos de internautas que aprovecharon la oportunidad para compartir un mensaje similar.

“En mi caso, trato de ayudar a las personas que veo por las noches vendiendo, al de las flores, las manzanas, porque desde mi punto de vista si están hasta tarde es porque en realidad tienen necesidad, si no traigo para comprar al menos doy una moneda”, comentó una internauta.