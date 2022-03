Una trabajadora de guardería llamada Chelsey, que al parecer reside en Estados Unidos, ha causado revuelo en las redes sociales. ¿El motivo? Reveló la llamada telefónica que ‘odia’ hacer a los padres de familia.

A través de la cuenta de TikTok (@chel.ssey), la mujer de esta historia publicó un video en el cual se le aprecia seria en un inicio, pero luego su expresión cambia, como si estuviera estresada. Y es que de esa manera optó por recrear lo que le pasa cuando debe hablar con los progenitores sobre un tema en particular.

En el mencionado clip se escucha de fondo un audio: “No me obligues a hacerlo, no me obligues a pasar por eso. ¿Alguien puede traerme un trago? Porque es difícil, es difícil, es muy, muy difícil”. Además, se lee lo siguiente: “Cuando tienes que llamar a un padre para decirle que necesita recoger a su hijo porque tiene temperatura”.

El motivo por el que ‘odia’ hacer esa llamada telefónica a los padres

De acuerdo a lo informado por The Mirror, muchos compañeros de la guardería donde trabaja Chelsey simpatizaron con su situación, recalcando que, a veces, los padres culpan de haber expuesto al menor a la enfermedad o tratan de inventar excusas para permitir que su hijo(a) se quede en el local.

El video difundido en TikTok no es nuevo. Fue compartido el 15 de septiembre de 2021, pero hasta el día de hoy sigue causando revuelo por la sinceridad de la mujer. “¿Alguien más odia hablar por teléfono?”, colocó ella en aquel entonces como descripción de su publicación.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.