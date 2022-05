En diversos países latinoamericanos el ingenio es un plus que los usuarios o consumidores saben apreciar; tal y como fue el caso de un taxista en México quien ha dejado con la boca abierta a sus clientes por colocar una máquina expendedora de huevos sorpresa, el mismo que se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok.

Innovando para no perder clientes

El conductor no se desempeña como taxista de aplicativo, por lo que debe buscar formas ingeniosas para competir con estas que, cada vez más, están copando el mercando del transporte particular.

Y es que, en no pocos lugares de México, los conductores de unidades regulares están implementando diversas opciones como, por ejemplo, la venta de diversos artículos dentro de su propio vehículo, como fueron las imágenes que fueron captadas por un joven que se encontraba acompañada por su pareja.

Sorprendidos con la máquina expendedora

La sorpresa de ambos fue tal cuando se toparon delante de sus ojos una máquina expendedora de huevos sorpresa. Se filman colocando una moneda de 5 pesos y, de inmediato, aparece un huevo de color rosado.

En el metraje podemos escuchar al conductor indicar a los jóvenes que coloquen la mano para que su premio no se caiga, pues mientras realizan la adquisición el auto nunca detiene su camino.

En un video de actualización en la misma red social, nuestra protagonista revela el contenido del huevecillo sorpresa y nos enteramos que dentro de este se encontraba un dinosaurio pequeño, dulces y tatuajes.

Usuarios apoyan su iniciativa

En los comentarios de esta publicación en TikTok, los usuarios dejaron hilarantes como respetuosas opiniones: “El señor sabe cómo ganar dinero”, “mi hijo ve es y no lo bajo del taxi”, “yo después de llegar al destino. Ya le dejé el dinero en la máquina, gracias”, “gran idea para ganar dinero extra”, “dígame qué taxi es para no subirme con mi hija; me saldrá más caro los dulces que el viaje”.