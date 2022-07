Con la grave situación que se vive en el mundo y en particular en algunos países, son muchas las personas que toman la arriesgada decisión de dejar sus hogares para buscar una mejor vida en otras naciones, pero, a veces, esto no resulta como uno esperaba, tal y como sucedió con un joven quien se hizo tendencia en redes sociales como TikTok al relatar las razones por las cuales tomó la decisión de dejar Chile, lugar al que llegó desde su natal Venezuela, pero la suerte no le ha sido favorable en su estadía.

El muchacho es identificado como el usuario @klebertbook en la mencionada plataforma china donde, a modo de challenge, expuso sus razones para abandonar el país sudamericano, pero para volver a su lugar de origen.

Inconforme con el costo de vida

En el video, lo escuchamos decir: “La primera razón es porque el costo de vida en Chile ha ido en aumento. Hoy, para comprar 1 kilo de carne, se requiere alrededor de 8 dólares en adelante (…) el queso llanero aquí en Chile tiene un costo de casi 10 dólares, sin mencionar todo lo que es la canasta básica: aceite, huevos y todo ese tema”.

Acto seguido, se enfoca en lo que cuesta alquilar vivienda en dicha nación: “Los arriendos están exageradamente costosos. Una persona promedio aquí paga entre 250 mil a 400 mil pesos sin gastos comunes. Metiendo estas pagas entre 200 mil y 500 mil, que en dólares son unos 350 hasta 600″.

Tampoco pagar lo que él considera un elevado costo en relación a los combustibles: “Ha ido incrementando, ahorita está alrededor de 1.5 dólares por litro, o sea, lo que es un litro aquí allá (en Venezuela) te cubre tres litros de gasolina”.

Volver a su estilo de vida en su país natal

Finalmente, hizo una comparación entre el dinero que ganaba en su país natal con el que genera ahora en el sureño: “Yo genero ingresos por Internet, entonces, si estoy generando alrededor entre 500 a 1000 dólares, acá en Chile 500 es nada. En cambio, en Venezuela, teniendo mi propi cas, yo puedo cubrir mis necesidades básicas. Obviamente, puedo ganar entre 500, 600, incluso 1000 dólares, pero aquí, para vivir relativamente bien, tienes que pasar el millón de pesos”.

“En Venezuela, el millón de pesos viene a ser 1,200 dólares, con lo que tú puedes vivir mucho mejor que aquí”, concluye así su relato, el cual lleva acumulando más de 884 mil reproducciones, donde los comentarios, en su gran mayoría, lo han criticado duramente, aunque también hay muchos que le desean que le vaya bien de vuelta en su país de origen.