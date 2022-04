Para muchos conseguir un premio de la máquina de peluches es un reto casi imposible de superar. Alrededor del mundo, son muchos los videos donde vemos a millones de personas gastando intentos que nunca dan resultados y, para mayor desgracia, pierden dinero. Sin embargo, en TikTok se ha vuelto tendencia el testimonio de un joven de México quien asegura que están trucadas, lo cual impresionó a los usuarios de esta red social.

Josué Alducin es el nombre de nuestro protagonista y es dueño de una de estas máquinas y, en un arranque de honestidad, decidió revelar cómo se da el funcionamiento de estas, que parece estar configuradas para hacer perder a prácticamente todos los que lo intenten.

El video fue compartido el 28 de marzo, acumula más de 1.8 millones de reproducciones y la leyenda del metraje dice lo siguiente: “Por esta razón no ganas en las máquinas de peluches”.

Lo que vemos a continuación es a Josué mostrar cómo configura la garra de la máquina de peluches: en ese sentido, muestra cómo ajusta esta para ganar o perder fuerza al momento de coger un peluche.

También mostró las opciones del tiempo de duración de cada turno, así como también la fuerza de la garra, la velocidad de esta, y graduar el voltaje para realizar estas acciones. Ante estas revelaciones, el sujeto insiste que por esto las personas pierden en estas máquinas.

De inmediato, los usuarios no tardaron en reaccionar y dejar sus impresiones en la caja de comentarios: “La neta, me dio coraje ver este video”, “o sea, que nunca va a ganar peluches”, “no sé por qué me sorprende algo que era obvio, gracias”, “para no jugar nunca más”.

Sin embargo, ante la ola de duras críticas que ha recibido Josué, el usuario decidió restringir los comentarios en dicha publicación.