Gaby León, una mujer que aparentemente vive en Estados Unidos, es la protagonista de la historia de esta nota. Ella dio a conocer en su cuenta de TikTok (@gabyl14) que descubrió que su esposo no llevó su anillo de bodas cuando fue a Las Vegas. A raíz de eso, decidió vengarse de él.

En el video que la mujer compartió en la mencionada plataforma para contar todo, se aprecia al inicio cómo ella se despide de su pareja, quien se iba a una despedida de soltero con sus amigos. Nada parecía que estaba mal, hasta ese entonces.

Todo cambió cuando Gaby se percató que él no llevó su anillo de bodas. Ella, de acuerdo al clip, inmediatamente le mandó un mensaje de texto a su esposo para saber si se había dado cuenta de eso. “¿Olvidaste algo?”, le consultó. “¿Qué olvidé?”, le contestó el hombre.

“Tú dime”, le mandó Gaby. “¿¡Mi anillo!?”, eventualmente le puso su pareja. “¿Tú crees?”, le respondió la mujer. Como el sujeto no daba señales de que le importaba mucho eso, la esposa de esta historia le escribió lo siguiente: “¿Entonces estamos solteros este fin de semana? ¿Es eso lo que estabas tratando de decirme?”.

Aunque el hombre respondió con un contundente “no”, Gaby ya estaba muy molesta por la situación. “Eso es lo que me parece. ¡Disfruta tu fin de semana!”, le dijo. “Dios mío, bebé, se me olvidó”, respondió el esposo, pero ya la mujer había decidido vengarse de él. Según reveló, bloqueó la tarjeta bancaria de su pareja para que no tuviera ni un solo centavo en su viaje. Luego de ello, fue a divertirse con sus amigas.

De acuerdo a The Sun, hubo varios usuarios que estuvieron de acuerdo con el accionar de Gaby, mientras que otros consideraron que exageró un poco. Lo concreto es que el video se volvió viral en TikTok. Ahora mismo, el clip ya circula en otras redes sociales.

