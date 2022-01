Los periodistas no suelen ser el centro de la noticia, pero este no es el caso de Tori Yorgey. Ella es una reportera de WSAZ-TV, en West Virginia, Estados Unidos, que acaparó la atención tras ser atropellada en vivo por un vehículo y, lejos de preocuparse por su salud, continuó su informe. El video se volvió viral en YouTube.

“¡Oh Dios mío! Me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien. Acabo de ser atropellada por un automóvil, pero estoy bien, Tim”, dijo al presentador Tim Irr justo después que una camioneta la impactara el miércoles 19 de enero.

Ella se encontraba despachando en vivo las incidencias de la ruptura de una tubería principal de agua.

La reacción del presentador ante el atropello

La intrépida reportera terminó en el piso tras el impacto del vehículo y hasta tropezó con su cámara. Tras esto rápidamente se paró, recogió todo y continuó hablando.

“Bueno, eso es lo primero para ti en la televisión, Tori”, le dijo Tim Irr, pues la joven estaba en vivo, narrando y grabando a la vez, lo que se conoce como videoreportero.

Luego el presentador le preguntó si estaba lastimada y dónde se había golpeado. “Ni siquiera lo sé, Tim (...) Toda mi vida pasó ante mis ojos (...) Pensé que estaba en un lugar seguro, pero claramente podríamos necesitar mover la cámara un poco”.

Reportera no dejó de informar

Tras lograr ponerse en pie, Tori Yorgey contó que ya vivió una experiencia similar al ser impactada por un automóvil.

“Eso es televisión en vivo para ti. Todo está bien (...) De hecho, también me atropelló un automóvil en la universidad, así como así. Estoy tan contenta de estar bien”, aseguró la joven.

Tras esto continuó con su reporte: “Pero de nuevo, Tim, volveremos al informe, ¿verdad? Estamos en Roxalana Hills Driver en Dunbar. Aquí es donde está la ruptura principal de agua”, aseguró.

Sobre el conductor que causó el accidente no se tiene mayor información, pero durante el video que se volvió viral se pudo escuchar disculpándose con ella y diciéndole: “señora, es usted tan dulce y está bien”.

Ataques al presentador del programa

Si bien Tori Yorgey está a salvo y los usuarios elogiaron su profesionalismo, otros criticaron a Tim Irr por su reacción calificada de ‘indiferente’ al accidente. Él usó sus redes sociales para explicar lo que pasó.

“Al contrario. No pude ver lo que pasó. Solo audio. Entonces, no estaba realmente convencido de que ella estuviera bien (...) Tratar de mantener la calma en este momento no fue fácil para todos los involucrados. Pero lo intentamos lo mejor que pudimos. En retrospectiva, agradezco que se hayan quedado con ella para asegurarse de que realmente estaba bien”, escribió en Twitter.

El hombre de prensa también reveló que la reportera fue llevada a un hospital y que es “joven, pero es una profesional con seguridad”.

Esta fue una accidentada despedida para Tori Yorgey, quien contó en Facebook que a partir del 1 de febrero trabajará para WTAE, afiliada de ABC, en Pittsburgh. “Ni siquiera puedo empezar a describir el privilegio y el placer que he tenido al llevar noticias a sus hogares durante los últimos tres años”, dijo.