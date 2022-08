Un hombre, aparentemente de Reino Unido y cuyo usuario de TikTok es @littleslugcomedy, ha llamado la atención de muchos usuarios. ¿Por qué? Resulta que una empresa no respondió su solicitud de empleo hace 14 años y, por eso, él decidió vengarse.

El sujeto, en un video que compartió en la mencionada plataforma, dejó en claro que llamó por teléfono a la empresa, cuyo nombre es The Royal (según The Mirror), para retirar dicha solicitud. “Ok, no te preocupes, ¿de qué papel era?”, le respondió un trabajador de la compañía.

El hombre, inmediatamente, le dijo que postuló para el puesto de “gerente de recepción”. Ante esa contestación, el empleado le indicó que no veía el puesto en la lista y luego le consultó cuándo había postulado a la empresa.

“En 2008. Ustedes hicieron que el proceso de solicitud fuera largo y estresante, pero nunca recibí un correo electrónico de respuesta, así que supuse que todavía estaban decidiendo a quién contratar”, indicó el usuario de TikTok. “Me las arreglé para conseguir un nuevo trabajo hoy, así que pensé en retirar mi solicitud”, agregó.

“¿2008? ¿Estás drogado?”, manifestó el trabajador. La última pregunta causó asombro al hombre que había planeado la broma. Su video fue publicado el 7 de julio del presente año en la red social. Actualmente, posee más de 5 millones de reproducciones.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.