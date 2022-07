TikTok ha vuelto tendencia a un padre de familia de los Estados Unidos quien se destaca del resto por saber aprovechar un talento oculto en esta red social: el rap, cuyas rimas le han valido millones de reproducciones, siendo hoy una estrella en ascenso de esta plataforma virtual.

Descubriendo nuevos talentos

Nuestro protagonista se llama Reuben Escobedo, tiene 43 años, y ha revelado que todo comenzó durante la pandemia del coronavirus que azotó duramente al país norteamericano, por lo que, encerrado en casa, sin mucho que hacer, decidió descargar la aplicación china para distraerse un rato.

Sin embargo, nunca pensó que se convertiría en el centro atención ¿por qué? Pues decidió grabarse improvisando unas rimas a modo de parodia de los años 90′s, algo que él considero “tonto”, pero divertido, aunque no sin “avergonzar” a sus hijos que son tres.

Éxito en TikTok

Uno de sus primeros videos intenta reproducir con humor una canción del recordado grupo de hip hop Salt-N-Pepa y, hoy por hoy, tiene más de 232.4 mil seguidores, mientras que el total de sus videos acumulan unos nada envidiables 2.6 millones de “me gusta”.

Al portal My San Antonio, Escobedo comentó que la idea de hacer parodias y rimas le fue sugerida por un amigo, por lo que tomó canciones del género urbano características de la década de los 90´s, cambió algunas partes de la letra. Sin embargo, nunca pensó que su parodia de Naughty by Nature explotaría en TikTok, pues sus arreglos eran como si hablara de “problemas de personas mayores”, inspirado en cómo las personas van envejeciendo y cada vez cuesta más despertarse como levantarse de la cama sin dolores.

El video llegó a un pico de obtener más de 3.7 millones de reproducciones: “Cuando eso se volvió viral, pensé, ‘wow, realmente hay una audiencia para esto’. Desde ese momento, comencé a jugar con los problemas por los que muchos de nosotros pasamos y que no pensamos que tendríamos cuando éramos niños. Fue bastante bueno”.

Artistas reaccionan a videos de Reuben

Pero, esto no fue todo, pues artistas parodiados por Reuben como Salt-N-Pepa compartió su versión en su cuenta oficial de Instagram; en tanto que JJ Fad publicó en su canal oficial de TikTok lo que el padre de familia hizo con su tema “My Pain Is Chronic”.

“Fue increíble, solo estaba tratando de atribuirlos y no robar su arte ni nada. Me siento muy honrado. Me hizo sentir como. ‘está bien, estoy haciendo lo correcto’”, dice el hombre quien no se ve a sí mismo dejando su profesión como administración financiera en el corto plazo para dedicarse de lleno a TikTok, afirmando que es “solo por diversión”.

“Sé que muchos niños están en TikTok y, probablemente, no se identifiquen con las cosas de las que estoy hablando, pero he encontrado una audiencia que es más grande de lo que pensaba. Lo que sea que estés ofreciendo, ponlo ahí. Me ha ayudado a generar confianza y hacer algo en el lado de mi carrera”, sentenció al portal My San Antonio.