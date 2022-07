Laura Fragoso es una mujer, aparentemente de Estados Unidos, que ha dado que hablar bastante en las redes sociales. Y es que reveló por qué se arrepiente de haber bajado de peso para su boda. Todos los detalles están aquí.

La chica fue clara en señalar que, mucho antes del gran día, compró un vestido de novia talla 6 y se obligó a encajar en él, cuando en realidad su talla era entre 8 y 10. “Crecí escuchando durante toda mi vida a varias mujeres de mi familia: ‘Pesaba 100 libras cuando me casé’. ¡No puedo decirte cuántas veces he escuchado esa frase!”, recalcó en un video que difundió en su cuenta de TikTok (@laurafragosohiller).

“No me morí de hambre, no hice una dieta estricta, pero era muy restrictiva con lo que comía, también hacía ejercicio sin cesar. Me estresé tanto que terminé teniendo palpitaciones y hasta el día de hoy tengo un latido extra, que no tenía antes de planear mi boda”, agregó.

Eventualmente, llegó a bajar de peso y logró encajar en el vestido que adquirió. “Ahora, cuando miro las fotos de mi boda, ni siquiera me reconozco. Mis rasgos son demasiado angulosos, mis ojos son demasiado grandes para mi cara. Probablemente solo soy yo. Mis amigos y mi familia me dicen que me veo bien, pero no me parezco a mí misma”, indicó.

A pesar de todo, Laura Fragoso, manifestó que tuvo una boda hermosa. “Al final del día, terminé casándome con mi mejor amigo, pero desearía que cuando volviera a mirar las fotos, viera más de mí”, sostuvo.

Luego contó que, después de su boda, retomó viejos hábitos, razón por la cual subió de peso; sin embargo, ahora ama su cuerpo más que nunca. “Todo esto para decir: ‘No necesitas perder peso para tu boda. Si ese es tu objetivo y eso te beneficiará más allá del día de tu boda, entonces hazlo”, señaló.

“Pero si lo estás haciendo porque también has escuchado esta narrativa de que una novia debe pesar 100 libras el día de su boda, entonces debes bajarte de la escala. Y debes recordar que tu valor no tiene nada que ver con el número en una escala o una medida”, añadió. De acuerdo a The Mirror, muchos usuarios agradecieron a Laura por compartir su experiencia de vida.

