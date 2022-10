Los padres de familia que están en boca de muchos usuarios en estos momentos son Mike y Marie Lynch, quienes al parecer viven en Estados Unidos. Resulta que estos progenitores le quitaron el iPhone a su hijo para darle un celular viejo y una lección. La decisión que tomaron fue anunciada por ellos mismos en un video publicado en la cuenta de TikTok que poseen (@mikeandmarie).

En la grabación aparece en primera instancia Marie informando que tanto ella como su pareja han tratado de ser “padres geniales”, pero no toleran el hecho de que su hijo use una y otra vez el iPhone que ellos le regalaron.

Es por eso que optaron por esconder el teléfono inteligente para darle un móvil plegable. “¡No te metas con nosotros!”, recalcó la madre a la hora de revelar la decisión que tomaron. El video publicado en TikTok ya posee más de 9 millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral

De acuerdo a Univisión, a muchos usuarios les pareció divertida la medida, pero al mismo tiempo una excelente idea para que el chico de 14 años aprenda a no abusar del celular. Cabe recalcar que también hubo internautas que pidieron a los padres mostrar el momento en que el hijo recibe el teléfono plegable. La madre no dudó en darles una respuesta en otro clip.

“Mi esposo y yo no vamos a grabar la acción. Este es uno de esos momentos donde él va estar en shock y molesto con nuestra decisión, por eso no lo vamos a hacer. Quizá en unos días sí lo grabe mientras aprende a usar el teléfono, pero nuestra discusión familiar no irá al Internet”, sostuvo.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.