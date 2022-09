A Jonathan, de Estados Unidos, le está yendo bien hoy en día. Es dueño de un negocio de restauración y revestimiento de vehículos (según La Vanguardia), pero antes de eso, trabajó en un taller de reparación de autos, donde vivió algo que jamás imaginó. Él le dio una lección a su jefe luego que este le ordenara estafar a un cliente. A través de un video que difundió en TikTok (@dirty2dreamyllc), él hombre contó todo lo que pasó.

En dicho clip, Jonathan contó que el propietario, antes de contratarlo, le hizo preguntas sobre su experiencia laboral. A raíz de las interrogantes que tuvo que contestar, él entendió que no iba a realizar ninguna tarea de mantenimiento de carros, sino que cumpliría la función de asistente de gerente.

Todo ocurrió en su primer día de trabajo

Eventualmente, el hombre se quedó con el puesto. Justamente, en su primer día de trabajo, pasó algo que nunca creyó que sucedería. Resulta que un cliente ingresó al taller y el dueño le dijo que le hiciera un “diagnóstico de su coche”.

Jonathan se sorprendió por esa orden. “Yo exclamé: ‘¿Qué? ¿Perdón?’”, dijo. Luego recalcó que el propietario le explicó que solo quería ver sus habilidades, razón por la cual el protagonista de esta historia lo obedeció.

“El coche presentaba un código de error en el sensor de masa/flujo de aire”, precisó el hombre, quien imaginó que dicho error se debía a que ese dispositivo se había desconectado por un mantenimiento reciente, por lo que, para solucionar el problema, solo bastaba en conectarlo nuevamente.

“Avisé a mi jefe: ‘Voy a hacer un par de chequeos en el sensor de flujo de aire. Después, lo voy a conectar otra vez y probablemente esté bien’”, expresó Jonathan. El propietario del taller, al escucharle, le ordenó: “Véndele un sensor nuevo al cliente”.

Eso no le agradó para nada al hombre, que se negó a hacerlo. “Completé los testeos y confirmé que efectivamente el problema era que el sensor se encontraba desconectado. Entonces, lo conecté y el código de error en el sistema desapareció. Pero mi jefe me insistió: ‘Véndele el sensor de todas maneras’”, recordó.

La confesión al cliente

A pesar de todo ello, Jonathan decidió decirle al cliente cuál había sido el problema de su vehículo y cómo lo solucionó. Luego, le contó que su jefe quería estafarlo. “Le advertí: ‘El dueño de este taller quiere que te venda un nuevo sensor de flujo de aire masivo de todos modos. Así que esto es lo que te recomiendo que hagas. Aquí tienes tus llaves. Coge tu coche, márchate y no vuelvas porque este tipo es un sinvergüenza y no voy a trabajar más para él cuando termine esta charla’”, sostuvo.

El cliente no dudó en agradecerle por su honestidad y le entregó una tarjeta con sus datos para que ambos estén en contacto. “Me dijo: ‘Avísame luego dónde vas a trabajar’. Y eso, amigos, esa es la razón por la cual varios años después tengo éxito... Porque la gente me sigue a donde vaya. Porque dirijo un negocio honesto con integridad”, aseveró.

¿Qué le dijo a su jefe?

Con respecto a su jefe, Jonathan fue claro en decirle que no iba a atender a otro cliente más, puesto que tomó la decisión de renunciar. “No diriges un negocio con integridad y no puedo soportarlo. Así que me voy a ir, no necesito este trabajo”, le manifestó.

Eventualmente, el dueño del taller le dijo que igual le iba a pagar por las horas que trabajó, pero el hombre se negó a aceptar el pago, pues consideró que era “dinero sucio”. Además, le dijo: “Vas a necesitar ese dinero más que yo porque vas a quebrar”. Su relato no deja de ser tema de conversación en varias redes sociales.

