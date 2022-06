TikTok se ha convertido en el lugar idóneo para que muchos usuarios muestren su lado más irreverente, tal y como fue el caso de un joven de los Estados Unidos quien se ha convertido en tendencia de esta red social por mostrar una curiosidad: que su dedo pulgar tiene tal forma que muchos lo han comparado con el personaje de la recordada película ‘E.T., el extraterrestre’.

Un dedo muy particular

Nuestro protagonista se llama Jacob Pina, vive en Westport, Massachusetts, y buen parte de su contenido en la plataforma china se basa mostrar jugando con el pulgar, el cual es mucho más largo de lo que se podría esperar, al punto que puede expandirlo y retraerlo a conveniencia.

Jacob confesó en más de una ocasión que tiene esta habilidad desde que era muy pequeño, exactamente, desde los 5 años. Ante esto, decidió mostrar su dedo en lo que podríamos calificar como “estado normal” y, seguidamente, lo expande hasta en 10 centímetros más. Muchos de estos videos han sido éxitos totales en TikTok, al punto que el penúltimo metraje suma más de 40.4 millones de reproducciones.

Lo comparan con E.T.

De inmediato, los videos de Jacob han tenido miles de comentarios de los usuarios de esta red social, quienes ya no tienen dudas sobre la particular forma del pulgar del tiktoker, por lo que le han dado apodos y descripciones alocadas, la más hilarante fue compararlo con los dedos del alíen de E.T. el extraterrestre.

El influencer se toma todo esto con buena onda, se siente halagado con las bromas, inclusive aquellas que lo comparan con el personaje del film de Steven Spielberg: “Soy parte del linaje de E.T., solo mira el parecido, todo es genética, Puede achicarse y volver a crecer cuando uno lo ordena”, dijo en los comentarios de uno de sus videos.