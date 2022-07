Enamorarse por Internet es algo muy común en la actualidad, pero a veces el primer encuentro cara a cara no suele ser como en las películas románticas. Para una joven que esperaba a su pareja que conoció en línea fue más como una escena de una comedia, ya que bastó más que el globo rojo en forma de corazón con el que aguardaba su llegada en el aeropuerto de Guadalajara, México, para que la reconociera a primera vista como evidencia en un video viral de TikTok.

En el clip, que acumula más de 15 millones de vistas, se aprecia que la chica permanece de pie y bastante atenta en el área de llegadas internacionales para conocer a su pareja, un hombre de origen francés; no obstante, llamó su atención que el sujeto se demorara en llegar.

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la usuaria @iris.mochilove en el video. “Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes”.

Luego de varios minutos, una persona se acercó y la ayudó a encontrarse con su novio.

"Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos", agregó la usuaria.

"Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso".

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, agregó.

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, finalizó.

Consejos para que una relación a distancia funcione:

Hacer que una relación a distancia funcione puede ser uno de los muchos maravillosos efectos secundarios de viajar y estudiar en el extranjero. Pero, una vez que vuelves a casa, es posible que sea complicado impedir que la distancia física se convierta en una distancia emocional.

El portal ef.com compartió algunos consejos para hacer que una relación a distancia funcione: