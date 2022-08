Addie es la joven, aparentemente de Estados Unidos, que últimamente ha llamado la atención en las redes sociales. Todo porque en su cuenta de TikTok (@addiekirchner) reveló el motivo por el que rara vez se baña y no usa desodorante.

La chica publicó un video en la mencionada plataforma para dar a conocer todo. En el clip, que fue compartido el 4 de marzo del presente año, ella aparece acostada boca abajo en el suelo mientras usa un bikini.

Pero lo impactante de todo es el texto que acompaña la escena. “No uso desodorante. Paso el mayor tiempo posible sin ducharme. Uso Dr. Bronner como 4 en 1″, recalcó. De acuerdo a The Sun, lo último mencionado corresponde a jabones de azúcar que vienen en cinco variedades y están destinados a mano, cara, cuerpo y cabello.

“Me voy a la cama con los pies sucios. ¿Cepillo para el pelo? No lo conozco”, agregó la joven el video viral. Sobre el por qué tiene ese estilo de vida, indicó: “Simplemente no me importa una mie***”. Además, recalcó que sus familiares están sorprendidos, pero que ninguno le ha dicho que huele mal.

La citada fuente sostuvo que no se sabe si Addie fue honesta a la hora de informar todo, pues en otros videos que ha difundido en su cuenta de TikTok se le puede apreciar arreglada. Incluso parece que usa algo de maquillaje.

