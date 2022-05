Un video viral de TikTok que muestra cómo un hombre en Estados Unidos rescató a una tortuga atorada en un estanque desató polémica. Y es que, pese a su final feliz, los internautas no dudaron en criticar a su protagonista por su accionar.

En las imágenes, compartidas por el tiktoker @zebadiah528 y a la fecha acumulan más de 25 millones de visualizaciones, se observa a una tortuga mordedora atascada en un drenaje de desbordamiento, según el portal Daily Dot.

Este tipo de drenajes evitan que los estanques se inunden en caso de un súbito aumento de caudal del agua, como suele ocurrir después de una tormenta. A lo largo del video, @zebadiah528 intenta varias veces liberar al reptil hasta que finalmente lo consigue.

En la descripción del video viral, @zebadiah528 ofreció más detalles al respecto. “Solo aquí [afuera] salvando tortugas…. ¡¡La diversión nunca termina!! Estoy tan [feliz] que mi hija y yo decidiéramos dar un paseo por nuestro estanque inundado”, comienza.

“¡[La tortuga] había estado atrapada durante más de 2 horas antes de que la encontráramos!”, añadió el tiktoker, cuyos seguidores no dudaron en felicitarlo tanto a él como a su pequeña hija por su rápido y desinteresado accionar.

Sin embargo, algunos internautas empezaron a criticar a @zebadiah528 por no haber simplemente cerrado la válvula del drenaje, pero él explicó que hacerlo no habría servido de nada para rescatar a la tortuga. Además, indicó que el desborde del estanque es algo que no suele verse a menudo.

Video del rescate de una tortuga atrapada en un estanque inundado