A veces los lunes llegan más rápido de lo que uno imaginaba y no queremos que el fin de semana acabe. Y eso lo sabe bien un adorable niño en Estados Unidos quien no dudó en apelar a su lado más histriónico camino al autobús escolar para fingir un desmayo que al parecer no tuvo el resultado que esperaba.

Cargando una mochila y vistiendo una sudadera, el pequeño se preparaba para abordar el vehículo, pero cuando las puertas se abrieron, se detuvo abruptamente y miró hacia abajo. En una forma tan dramática que enorgullecería a cualquier maestro de teatro, se desplomó sobre el pavimento con los brazos y piernas extendidas.

Recostado como si fuera una estrella de mar y sin aparentes intenciones de moverse, el niño finalmente suspira y decide reincorporarse mientras la conductora del autobús bajó para ayudarlo, pero por la expresión en su rostro, al parecer ya está acostumbrada a este tipo de actuaciones, reportó el programa TODAY.

Rodeándolo con el brazo, la mujer guio al niño hacia el autobús para que pudiera unirse a sus compañeros y dirigirse a la escuela. Sin duda, el video viral de YouTube de esta peculiar reacción registrada por una cámara de seguridad es uno con el que no podemos evitar sentirnos identificados ya que a veces sentimos que el fin de semana se fue volando y no pudimos aprovecharlo al máximo.