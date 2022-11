Los videos que tienen como ‘estrellas’ a canes suelen causar sensación en las redes sociales. Esta vez, una perrita llamada Maya es el centro de atención. Todo porque fue captada haciendo algo inesperado: fingió comer sus galletas para salir a pasear.

El clip en el que se le puede apreciar a la mascota fue grabado y compartido en TikTok por su dueño Alex Douglas (@__douglas_), quien se cree que vive en Estados Unidos con su fiel amiga. A la hora de difundir la grabación, él aseguró, en modo de broma, que ella es una “perra estafadora”.

“Maya sabe que no va a salir a pasear si no come primero… entonces… empezó a hacer como que comía”, explicó el hombre, mientras el video viral mostraba justamente a la perrita haciendo lo que nadie esperaba ver.

Mira aquí el video viral

La cara que puso al final de su actuación

Luego de su ‘actuación’, Maya volteó a ver a su dueño que la estaba grabando. En ese momento, le puso una carita tan dulce que el hombre interpretó rápidamente como: “Ya comí, papá. Ya podemos ir al parque”.

Varios usuarios se conmovieron con el accionar de la perrita e hicieron bromas al respecto. “Yo clarito vi que se acabó todo. Ese plato quedó limpio igual que el piso”, “te fe-li-ci-to qué bien actúas”, “llevála a Hollywood”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación realizada en TikTok.