Quien ha conmovido a muchos usuarios de TikTok es una abuelita de Guatemala. ¿Qué hizo? Pues se emocionó bastante al recibir un loro como regalo. El video viral de aquel momento fue compartido en dicha red social por su nieta, Sandra Berganza (@sandra_berganza2).

Primero tuvo un loro de juguete

En la grabación se informa que la señora había adquirido un loro de juguete con el que se divertía mucho. De esa manera, no se sentía sola. Sus nietos, al darse cuenta de ello, optaron por tener un detalle con ella: regalarle uno de verdad.

Apenas la abuela vio a su nuevo compañerito, dio un grito de la emoción. Segundos después, hizo que el animal se parara en su brazo y, con una gran sonrisa en su rostro, le preguntó si le gustaba el nombre ‘Gloria’. “¿Tú eres mi Gloria, verdad?”, consultó después.

Cabe mencionar que el video viral del cual hablamos en esta nota fue compartido exactamente el 8 de septiembre del presente año. Aquel entonces, Sandra colocó, como descripción de su publicación, lo siguiente: “Abuelita recibe loro de regalo. Su reacción no tiene precio”.

La abuelita pasó por momentos difíciles

Luego de ello, comentó las cosas que, lamentablemente, tuvo que pasar la mujer de la tercera edad, a quien calificó como una persona muy fuerte y digna de admirar. También indicó que, con el animalito, ella ya no se iba a sentir sola nuevamente.

“Este año que pasó no ha sido nada fácil para ella. Ha pasado muchos problemas médicos. Ha vivido con diabetes por muchos años y hace 8 meses estuvo hospitalizada porque le dio covid. Desde ese entonces le tienen que hacer diálisis todos los días. Y, a pesar de todo eso, ella es una mujer fuerte y de admirar. Sobrevivir a todo eso, no cualquiera. Estamos seguros, sus nietos, que esto traerá mucha felicidad para usted, así que abuelita espero que disfrute de su regalo. Ya no se va a sentir sola nunca más. ¡Que Dios la Bendiga! La amamos abuelita”, recalcó Sandra.