Si tienes hijo, o sobrinos, seguramente has escuchado sobre el método educativo Montessori. Este sistema de enseñanza triunfa en las redes sociales, sobre todo en TikTok. En esta plataforma, la tiktoker más conocida sobre este tema es Laura Love y ella comparte a diario la crianza que emplea con sus dos hijos: Carter de 4 años y Jonah de 2 años.

Precisamente, ambos han protagonizado varios videos virales cocinando su propio alimento. Y ahora acumulan más de 10 millones de visualizaciones por un tierno clip en el que se muestra todo el cariño que siente Carter hacia su hermano más pequeño.

Así calma Carter a su hermano

“Literalmente el alma más amable que he conocido”, escribió Laura Love, la madre de los pequeños, junto a las imágenes que muestran que su hijo de cuatro años posee “mayor inteligencia emocional que ella”.

El video viral muestra Carter en distintas situaciones, regañando con mucho cariño a su hermano y explicándole la forma correcta de comportarse. “Te quiero, pero no me gusta cuando me quitas mis cosas”, se le escucha decir al pequeño.

En otra ocasión le habla sobre la paciencia. “Sé que es duro esperar, pero podrás jugar cuando acabe mi turno”. La acción que se llevó los aplausos y robó los corazones de millones de internautas fue cuando calmó a Carter como si se trata de un adulto: “Es normal estar enfadado, pero no puedes dar golpes”, se le escucha decir al pequeño.

Sin duda, el pequeño de cuatro años demuestra al mundo entero poseer un alto nivel de inteligencia emocional y sobre todo a su corta edad demuestra ser muy asertivo al momento de expresar sus ideas.

¿Qué es el método Montessori?

El método Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori, desarrollado a finales del siglo XIX y principios del XX. Inicialmente, María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio de Roma y con niños con algún tipo de discapacidad en un hospital.

Se interesó en niños marginados por la sociedad y vio los progresos que iban logrando gracias a su pedagogía, por lo que la educadora comprendió que este método podía aplicarse igual para todos los niños, ya que les ayudaba en el desarrollo personal de la independencia, la libertad con límites, el respeto en la psicología natural, y el desarrollo físico y social. Su libro, El método Montessori, fue publicado en 1912.

Este modelo educativo se caracteriza en poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y en la observación clínica por parte del maestro. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo.