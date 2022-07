Ellie Jean, de 19 años, es una joven que quería lucir radiante y bronceada para un evento en Portugal, pero esto no salió como lo esperado. La mujer británica pensó que tomando el sol durante una semana iba a tener el resultado anhelado; sin embargo, lo único que consiguió fue dañarse la piel. Su historia impactó en redes sociales.

Ellie es una estudiante de enfermería, de Wigan, Greater Manchester, y es consciente del daño que puede ocasionar los rayos solares a mucha exposición; sin embargo, tal parece indicar que se le olvidó durante sus vacaciones en Portugal.

De acuerdo al portal The Su, la joven británica tenía un evento en dicho país y quería lucir bronceada, por lo que decidió tomar el sol todos los días. Jean se echó crema solar en todo el cuerpo, pero se le olvidó en sus labios.

En lugar de usar crema solar, la mujer se aplicó vaselina. ¿Cuál fue el resultado? Le apareció una dolorosa quemadura que ella, en un principio, lo confundió con un herpes labial. “Había estado tomando el sol todo el día anterior y luego me desperté y al principio pensé que era un herpes labial porque había un bulto”, manifestó.

Un error tras otro

El segundo error que cometió la joven es que se echó una crema para el cuidado de piel en sus labios, limpió la zona afectada y volvió para tomar el sol de nuevo. “Ya tenía ampollas en ese momento, pero luego empeoró mucho”, agregó.

El antes y después de Ellie, quien se olvidó de echarse crema solar en sus labios. | Foto: Kennedy Noticias

Ellie reveló que sentía un ardor que le quemaba todo el labio y no podía masticar o testicular bien la boca, puesto que le sangraba y la herida se volvía más grande.

Una máscara, su salvación

El sangrado no paraba y la mujer, según afirma el medio citado, se vio en la necesidad de usar una máscara para salir de casa. En las imágenes que publicó Kennedy Noticias, se puede observar la totalidad del labio inferior con ampollas y una costa negra.

Tras sus vacaciones en Portugal, la mujer visitó a un médico para que la ayudara con su problema. Esto recién se dio luego de una semana de usar diferentes cremas sin éxito alguno.

Lección aprendida

De acuerdo al diagnóstico del doctor, Jean afirma que le dijo que estas quemaduras en los labios son más comunes en las personas que tienen relleno de labios, a lo que la joven recordó que la última vez que lo tuvo data en noviembre de 2021.

“Me preguntó si tenía rellenos labiales y los tengo, pero no me he hecho los labios en mucho tiempo, desde noviembre pasado”, precisó. Ellie espera que la costa no le deje cicatriz y de ahora en adelante será más cuidadosa con el tema de su piel, sobre todo cuando se exponga al sol.