Lo ideal es que toda persona mida las consecuencias de sus acciones, pero eso no siempre sucede. Dicho ello, Rosie, una mujer que al parecer es de Estados Unidos, acabó en emergencias en el día de su boda tras salir a divertirse la noche anterior. Su caso ha impactado en TikTok.

Justamente, a través de la mencionada red social, la madre de cuatro hijos (@rosieposie711), publicó un video viral donde contó lo sucedido. Según las palabras que usó, su prometido quería que ella saliera y tomara un par de copas con él y parte de la fiesta nupcial en sus antiguos lugares de la universidad.

Rosie sostuvo que, en ese momento, pensó que no era buena idea salir, pero quería hacerlo feliz a su pareja, por lo que acabó aceptando. Además, ella estaba segura de conocer cuáles eran sus límites. Eventualmente, todos se fueron a un bar. En dicho lugar, la mujer llegó a tener mucho licor en sus manos.

“A medida que avanzaba la noche, mi juicio empeoró, pero retengo bien el licor y mi dama de honor no se dio cuenta de cuánto había bebido”, aseveró. “A la mañana siguiente, me levanté a las 5 am y comenzó la enfermedad. No podía dejar de vomitar y todo mi maquillaje matutino y mis planes de preparación para la novia se fueron por el retrete”, agregó.

El médico le dijo que debía reprogramar la boda

De acuerdo a The US Sun, el cortejo nupcial trató de ayudarla con remedios caseros, pero nada funcionaba. Ella seguía teniendo el malestar. Como llegó a vomitar 13 veces, las damas de honor, le dijeron que vaya a emergencias. Estando en dicho lugar, un médico la atendió y le indicó que estaba muy deshidratada y necesitaba una vía intravenosa, por lo que debía reprogramar la boda.

Rosie no quería eso. “Le dije al médico que tenía 45 minutos para ponerme un goteo intravenoso. Mi hermana me puso el vestido en la sala de emergencias”, indicó. Eventualmente, la mujer pudo tener su boda.

“Corrimos al lugar, mientras me maquillaba en el auto y llegamos a la iglesia justo a tiempo para que nos arrojaran un ramo de flores en las manos y lo empujaran por el pasillo”, señaló. A pesar de todo lo que vivió, la madre de familia precisó en la descripción de su publicación que ella y su pareja recibieron elogios “sobre lo increíble que fue” el matrimonio.

Cabe mencionar que Rosie acabó publicando otro video viral donde mostró fotos de la salida de aquella vez, lo mal que la pasó después, cómo estuvo en la sala de emergencias, cómo fue a su boda y cómo se desarrolló la misma.