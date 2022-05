Kiss, una de las bandas más famosas en la historia del rock, se encuentra realizando su gira mundial de despedida, por lo que millones de fanáticos alrededor del mundo están deseosos por escuchar a sus ídolos. En su parada en Brasil, se hizo tendencia en redes sociales como TikTok una abuelita de 75 años quien disfrutaba como toda una muchachita el concierto de esta banda proveniente de los Estados Unidos.

El final del camino

La agrupación está recorriendo el mundo en medio de su “En Of The Road Tour”, una gira que será la última antes que sus integrantes cuelguen sus instrumentos y la parada que nos concierne tuvo lugar en Sao Paulo y, como era de esperarse, la presentación fue a estadio completamente lleno.

De hecho, el público asistente a la tocada, por lo general, están entre los 40 a 50 años, pero también hay un montón de niños, una prueba irrefutable que el legado de los intérpretes de “Detroit Rock City” trasciende a la edad, lejos de morir, teniendo como constancia su amplia discografía que alcanzó un tremendo éxito en la década de los 70´s.

La abuelita rockera

Pero, no fueron ellos los únicos que disfrutaron de esta inolvidable tocada, pues, entre los miles de asistentes se encontraba Lea Diamanstein, una mujer de 75 años, quien se conoce es una tremenda fan de Kiss desde hace más de 50 años.

Lea no asistió sola, lo hizo de la mano de su hijo Daniel Soledade, otro gran fanático de la banda liderada por Gene Simons y Paul Stanley. En la cinta la vemos aplaudir al ritmo del clásico “I Was Made For Loving You”, portando su mascarilla, acompañada de su hijo, y rodeada de miles de integrantes del “Kiss Army” que están disfrutando al máximo la velada.

Usuarios fascinados con Lea

Originalmente, el video fue tomado por una mujer que lo publicó en un grupo de Facebook, pero en poco tiempo llegó a otras redes sociales como TikTok, de hecho, la cuenta de Wiki Metal describe el momento de la siguiente manera:

“¡Este video de una señora en el piso premium del concierto de Kiss en Sao Paulo, el 30 de abril, es lo mejor que verás hoy! Lea, de 75 años, estuvo acompañada de su hijo, Danilo Soledade, en el primer concierto de Kiss de sus vidas”.

De inmediato, los usuarios de las plataformas virtuales bautizaron a la tierna abuelita como la “abuela del rock”, la cual también llevó un cartel donde pedía se toque el tema “See You Tonight”, canción sacada del álbum en solitario de Gene Simons. Lamentablemente, este pedido no fue cumplido.