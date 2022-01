Nahir Lorenzetti es una youtuber de Argentina que pidió ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler de su departamento. Su publicación se volvió viral y, en menos de 24 horas, consiguió reunir el dinero. El hecho desató toda clase de reacciones y, en respuesta, la joven aseguró que no es la primera vez que sus subscriptores pagan sus deudas.

Todo empezó cuando, días atrás, Nahir hizo una encuesta preguntando a sus seguidores si la podían ayudar a pagar el alquiler de su casa, dado que su cuenta de YouTube había sido suspendida y no podría cobrar su sueldo. Un usuario le preguntó cuánto debía pagar y ella subió una captura de pantalla donde el propietario le dice el correspondiente a enero, equivalente a 25849 pesos, es decir, casi 250 dólares estadounidenses.

Foto: @asadodefaso.uwu

Poco después, hizo una nueva publicación para alentar a sus seguidores a reunir el dinero. Compartió su alias de Mercado Pago para que le transfirieran dinero y, conforme las horas pasaron, el monto iba creciendo.

En menos de un día, la youtuber aseguró haber reunido el monto del alquiler. “Alquiler pagado. Misión cumplida en menos de 24 horas. No se van a arrepentir mis queridos seguidores. Se viene mucho contenido de calidad y diariamente”, escribió.

Foto: @asadodefaso.uwu

Su respuesta a las críticas en redes sociales

La noticia generó diversas reacciones en redes sociales. Por ello, Nahir salió al frente y dijo que no es la primera vez que sus seguidores pagaban una deuda suya. “Yo estoy siempre agradecida por tener una comunidad que me banca. No me sorprendió porque la gente sabe que soy una de las pocas Youtubers de clase media/baja. Vivo con lo justo y el hecho de que me censuren las redes sociales es como si me estuvieran impidiendo trabajar. Por ende si no trabajo, no pago el alquiler”, dijo en conversación con el medio local TN.

“Yo creo que se coparon porque les gusta mi contenido. Si no puedo pagar el alquiler e Internet, dejaría de publicar videos e historias. Y como la gente disfruta de mi contenido, me expresan su apoyo a través de donaciones”, agregó.

Finalmente, explicó que en anteriores ocasiones ya había recibido obsequios costosos: “Nunca había pedido tanta cantidad de dinero porque nunca fue necesario, pero sí, generalmente, lo que necesito lo obtengo gracias a la gente. En otras ocasiones ha sido comida, una cama, una mesa y hace poco me regalaron un lavarropas y una Play 3″, concluyó.