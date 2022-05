En redes sociales, se pueden encontrar una gran cantidad de personas que se dedican a exhibir las distintas costumbres culturales que conocen al visitar un determinado lugar, sobre todo si este se ubica en un país diferente al que nacieron.

Precisamente, una joven de origen francés utilizó su cuenta de TikTok para hablar sobre cómo son las relaciones de pareja en ese país, volviéndose viral y sorprendiendo a más de un internauta con sus afirmaciones.

En la grabación, compartida desde la cuenta @sissi_francesa, la tiktoker declaró que, en Francia, cuando dos personas se gustan, lo más probable es que desde el primer instante inicien una relación.

“Lo que pasa es que pensamos al revés de ustedes. Cuando encontramos una persona que nos gusta nos ponemos de novios y después la conocemos”, aseguró la joven que durante un tiempo radicó en Argentina.

Los internautas quedaron impresionados por la afirmación de la tiktoker francesa y varios de ellos bromearon al respecto.

“Maletas y pa’ Francia, así al menos me dicen que sí”; “¿Mañana nos casamos? Sí! Ok, ¿cuántos años tienes?”; “De acuerdo, nuevo objetivo: viajar a Francia, conocer una chica y preguntarle su nombre cuando estemos en el altar”; “La costumbre francesa es la correcta y la más practica, pues que mejor manera de conocerse y NO gastar tiempo que siendo novios? Merci beaucoup”, fueron algunos de los comentarios generados tras la publicación.

Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @sissi_francesa se dedica a hablar sobre su experiencia viviendo en Latinoamérica. Asimismo, desmiente algunos mitos que hay en torno a vivir en Francia y sobre el tipo de gente que se puede encontrar por allá.