El hashtag #Cuéntalo narra historias que erizan la piel: "Tengo 12 años. Fui a una fiesta de cumpleaños. Me drogaron y alcoholizaron. Aparecí violada y muerta en el arroyo del parque. Mis asesinos y violadores: libres".

"Déjame, no quiero saber nada más de ti, olvídame, esto ha terminado.

Dos semanas más tarde, asesinada a manos de su ex pareja.

Lo cuento yo porque mi madre ya no puede".

"Nunca reconoció que yo era una persona. Siempre se llevó todo el mérito de mi trabajo, y llevó una buena vida gracias a él. Amenazaba con matarme y me violaba todas las noches, mientras me repetía que yo solo sabía molestar. Era mi marido. Me educaron para aguantarlo".

"Tengo 17 años, un hombre intenta violarme y me resisto. Me apuñala 11 veces y me deja semienterrada. Lo cuento por ti, Leticia".

"Tengo 35 años y soy madre soltera; un día compartiendo con un compañero de estudio que resultó siendo mi agresor, acabé abandonada en un parque oscuro en horas de la madrugada con signos de estrangulamiento, violada y empalada. Lo cuento yo porque Rosa Elvira no puede".

Y así, los testimonios en primera persona se multiplican. Twitter grita justicia. ¿Vale una etiqueta más que mil palabras? La sentencia del caso español de ' La Manada' ha trascendido fronteras.



Cinco jóvenes acusados de violar, en grupo, a una chica de 18 años fueron condenados por abuso sexual pero absueltos del delito de violación, en un caso que suscitó gran polémica en el mundo.



El grupo, conocido como 'La manada', filmó el ataque durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en julio de 2016. Los cinco fueron condenados a 9 años de cárcel, apenas eso. La indignación que ha despertado este fallo ha hecho que miles de mujeres alcen la voz.

La cadena de historias fue iniciada por la coeditora del diario 'Público', Virginia P. Alonso, en el que relataba una agresión sufrida cuando tenía 13 años, y lo continuó la periodista catalana Cristina Fallarás.

Esto debería provocar cambios YA. No pueden juzgarse casos de violencia machista sin entender que se trata de una lacra estructural y no de algo coyuntural o circunstancial. Y para eso hace falta perspectiva de género. https://t.co/BFrsxqGthj — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) 27 de abril de 2018

A partir de entonces, el hashtag no se ha detenido. Con esto las redes sociales se han convertido en un mecanismo de protesta.

"El hombre que más tenía que haberme querido tiraba el edredón al suelo y ahí empezaba todo"; "un tío me drogó echándome algo en la bebida cuando era adolescente y se aprovechó de mí en mitad de la calle"; "con 17 años nos persiguió un hombre y, al denunciarlo, el policía nos dijo que íbamos muy guapas"; "un profesor me violó durante dos años"; "grité e intenté apartarlo, pero desistí porque no servía de nada".